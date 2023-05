Biznes i technologie

Prezes PSL: Dziś bycie rolnikiem to bycie kaskaderem

Autor: PAP

Data: 13-05-2023, 13:24

W ostatnich latach bycie rolnikiem to bycie kaskaderem, i to często bez ubezpieczenia - mówił w sobotę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz we Wrocimowicach (woj. małopolskie).

Prezes PSL: Dziś bycie rolnikiem to bycie kaskaderem. fot. PAP