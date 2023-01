Prezes PSL: Jakość ukraińskiego zboża jest przez nas nieweryfikowalna

Wystąpienie do marszałek Sejmu o zajęcie się projektem ustawy o ochronie rolnictwa, aby przeciwdziałać zalewowi polskiego rynku przez zboże z Ukrainy, które powinno trafić do Afryki Północnej - zapowiedział we wtorek w Mogilnie (Kujawsko-pomorskie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL o ukraińskim zbożu

"Jesteśmy za wsparciem dla Ukrainy, nie ma co do tego wątpliwości. Polsce i wspólnocie Polaków należy się Pokojowa Nagroda Nobla za pomoc, ale nie można oczekiwać od Polski czynów, które są niezgodne z jej racją stanu, a racją stanu Rzeczpospolitej jest bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój naszego rolnictwa, najlepsza żywność, która daje bezpieczeństwo. To jest racja stanu i to powinno przyświecać rządzącym. Pomoc Ukrainie - tak, niszczenie polskiego rolnictwa - nie" - powiedział prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz pokreślił, że dochodzi do niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek, a przez to spadku cen zbóż. Zaznaczył, że w związku z tym we wtorek w woj. lubelskim protestowali rolnicy z PSL i Agro-Unii.

"To wynika z nieudolności władzy" - podkreślił prezes PSL. Zaznaczył, że Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski (z PiS), "który jest odpowiedzialny za to, żeby zboże z Ukrainy trafiło do Afryki Północnej, nic nie robi".

PSL atakuje PiS w sprawie ukraińskiego zboża

"Apelowaliśmy i wnioskowaliśmy, złożyliśmy ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, w której wskazaliśmy mechanizm ochronny, żeby Ukrainie pomagać, a Polsce nie szkodzić. Ten mechanizm polega na wprowadzeniu kaucji. Przyjeżdża zboże z Ukrainy do Polski, do UE, pobiera się kaucję, a gdy wypływa do Afryki - kaucję się zwraca" - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL ocenił, że w tym mechanizmie "nie ma żadnej nieuczciwości, wszystko jest jasno postawione". Zwrócił uwagę, że nie ma obaw, iż ukraińskich eksporterów zboża nie stać na kaucję, ponieważ na Ukrainie nie ma małych gospodarstw, często mają one po kilka, kilkanaście tysięcy hektarów, a należą do bardzo bogatych właścicieli, bardzo bogatych firm.

"Pierwszy wniosek do komisarza (Wojciechowskiego) - korytarze eksportowe i kaucje - oczekujemy natychmiastowego wprowadzenia, bo kolejne gospodarstwa będą upadać" - mówił prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że projekt ustawy o ochronie rolnictwa jest złożony w Sejmie.

Prezes PSL: Jakość ukraińskiego zboża jest przez nas nieweryfikowalna

"Jutro wystąpię do marszałek Sejmu o rozpoczęcie prac na najbliższym posiedzeniu, natychmiastowe przejście do pierwszego czytania" - zaznaczył lider PSL. Posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25-26 stycznia.

Kosiniak-Kamysz podkreślił ponadto, że już w lipcu zeszłego roku, gdy pojawił się problem ukraińskiego zboża PSL zwracał się do komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego oraz do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

"Niekontrolowany zalew zbożem ukraińskim polskich spichlerzy nastąpił, ceny zbóż spadły. Jakość tego zboża jest przez nas nieweryfikowalna. My, będąc w UE, musimy spełniać bardzo wyśrubowane warunki produkcji, a Ukraina nie jest w UE i nie musi spełniać żadnych norm. Większość tego zboża - według naszych informacji - to zboże techniczne, które stało się zbożem konsumpcyjnym" - zaznaczył prezes PSL.