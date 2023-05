Skarbem narodowym i wartością narodową jest polska zdrowa, dobra żywność, wytwarzana tutaj, i trzeba zwiększać jej produkcję - mówił w sobotę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz we Wrocimowicach (woj. małopolskie).

Podczas sobotniego wystąpienia w gospodarstwie rolnym w małopolskich Wrocimowicach (pow. proszowicki) prezes PSL oświadczył, że "polska wieś potrzebuje gospodarza".

"Nie ma już młodych rolników. Ci, którzy przejęli gospodarstwa po rodzicach i chcieli je rozwijać, dzisiaj pracują w zupełnie już innym zawodzie, zatrudniają się gdzie indziej, zostawiają to. A bez tego nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego i ceny żywności będą szły do góry" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził, że "jeżeli się uzależnimy od Ameryki Południowej, od Afryki i tam będziemy szukali rynków produkcji żywności dla nas, to jesteśmy przegranym krajem".

"Polskim skarbem narodowym i wartością narodową jest polska zdrowa, dobra żywność, wytarzana tutaj. Trzeba zwiększać jej produkcję" - oświadczył prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że w ostatnich latach "bycie rolnikiem to bycie kaskaderem, i to często bez ubezpieczenia". Mówiąc o problemach rolników wymienił m.in. konsekwencje zmian pogody, wichur, podtopień i zmieniających się okresów wegetacji.

"W tej miejscowości jest tylko jeden rolnik. Kiedyś tutaj każdy dom, to był dom rolniczy. To jest zmiana na wsi, która wynika z kilku spraw, oczywiście zmian cywilizacyjnych, że dzisiaj 8 proc. mieszkańców wsi żyje z rolnictwa, ale niestety ostatnie lata to jest nieudolność rządzących, która prowadzi do tego, że bycie rolnikiem to jest bycie kaskaderem" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wśród propozycji dla rolnictwa prezes PSL wymienił m.in. podwojenie dopłat, udział w przetwórstwie i handlu dla rolników, rozwiązanie problemu szkód łowieckich i wypłatę odszkodowań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.