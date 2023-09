O bezpieczeństwie żywnościowym i zapasach strategicznych rozmawiamy z Michałem Kuczmierowskim, prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zapasy strategiczne dają czas na reakcję - mówi Michał Kuczmierowski /fot. RARS

RARS nie reguluje rynku

- RARS prowadzi skup mleka w proszku i masła. Czy te zakupy mogą być traktowane jako interwencja na rynku, czy też wynikają z innych przesłanek?

Michał Kuczmierowski: Zakupy żywności czy surowców rolnych dokonywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych wynikają z potrzeby utworzenia, bądź zwiększenia posiadanych rezerw. Ich celem jest przygotowanie państwa na potencjalne kryzysy. Dokonując zakupów zawsze pilnujemy, aby były to produkty najwyższej jakości, dostępne oraz, aby pochodziły od firm polskich. Rezerwy muszą być zawsze dostępne i gotowe do użycia, dlatego powinny rotować. Dzięki temu będą zawsze miały odpowiednio długi okres przydatności do spożycia. Dotyczy to nie tylko żywności, ale także leków czy sprzętu technicznego.

- Czy można określić, że RARS pełni rolę regulatora rynku poprzez zakup i magazynowanie nadwyżek danego produktu?

Michał Kuczmierowski: Zadaniem Agencji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów strategicznych. Dostrzegamy jednak, że przy okazji naszych zakupów, które są znaczące, następuje zmiana na rynku, mogą zmieniać się warunki rynkowe. Dlatego szczególnie analizujemy sytuację rynkową, prosimy o opinię Ministerstwo Rolnictwa i prowadzimy konkurencyjne postępowania.

- Czy Polska jest bezpieczna żywnościowo na wypadek kryzysu?

Michał Kuczmierowski: RARS działa na podstawie Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026. Czyli działamy w perspektywie pięcioletniej. W ramach tego programu mamy wytyczone kierunki działania i potencjalnego zapotrzebowania na żywność, leki czy środki techniczne. Co kilka miesięcy dokonywany jest przegląd sytuacji i szacowane są potrzeby. Katalog żywności, jaką dysponuje Agencja jest bardzo szeroki – przez dania gotowe, żywność trwałą – jak makaron, mąka, cukier, aż do konserw. Mamy zapasy zbóż, kukurydzy, produktów zbożowych, mleka i produktów mlecznych, mięsa, ale również wody butelkowanej.

Zapasy strategiczne "kupują" czas na reakcję

- Na jaki czas Agencja posiada zapasy żywnościowe?

Michał Kuczmierowski: Przede wszystkim nigdy nie wiemy co będzie potrzebne, gdyż nie wiadomo co się wydarzy. Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że nie da się zgromadzić zapasów na czas nieokreślony. Zwłaszcza, że muszą posiadać odpowiednio długie terminy przydatności, więc trzeba je rotować. Rezerwy mają dać czas na właściwą reakcję, odnalezienie się w nowej sytuacji oraz podjęcie niezbędnych działań. Przede wszystkim zapasy strategiczne mają dać czas zarówno władzy, jak i społeczeństwu. Poziom rezerw jest objęty tajemnicą. Mogę jednak powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani ma wypadek rożnych kryzysów.

Jednym z założeń działania Agencji, jest współpraca ze sprawdzonymi, polskimi firmami. Wiemy, że potrafią one działać niestandardowo i rozumieją nasze priorytety. A w kryzysie można na nich polegać.

- Jak działają podobne agencje w innych krajach?

Michał Kuczmierowski: Każdy kraj ma swój własny system. W jednych państwach system rezerw jest oparty na samorządach albo odpowiednikach województw. W polskich warunkach mamy system centralny i uważamy, że najlepiej się on sprawdza. Do tego jest efektywny kosztowo i operacyjnie. W Polsce to rząd decyduje o uruchomieniu rezerw strategicznych.

Będzie duży zakup wieprzowiny oraz zbóż

- Czy Agencja planuje w najbliższym czasie podobne skupy innych produktów jak we wspomnianym przypadku produktów mlecznych?

Michał Kuczmierowski: Wielkość i dokładny spis rezerw to informacja niejawna. Mogę jednak powiedzieć, że cały czas uzupełniamy i wymieniamy rezerwy. Teraz kupujemy mleko w proszku i masło, za chwilę rozpoczynamy zakupy mięsa wieprzowego w elementach oraz być może zbóż.

- Część działalności Agencji jest w dużej mierze niejawna - co jeszcze o mogą Państwo powiedzieć o działalności Agencji i o zapasach i dystrybucji na przykład żywności czy wody?

Michał Kuczmierowski: O uruchomieniu rezerw strategicznych decyduje premier, na podstawie wniosków i opinii ekspertów czy odpowiednich resortów - ministerstwa rolnictwa, zdrowia czy spraw wewnętrznych i administracji. Regularnie, co tydzień pod kierownictwem Premiera odbywają się spotkania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie omawiana jest bieżąca sytuacja i dyskutowane są rozwiązania aktualnych problemów. Wypracowaliśmy bardzo sprawny system, który pozwala nam działać naprawdę szybko. Decyzję o uruchomieniu rezerw może być podjęta nawet przez telefon. Mamy sprawne procedury, które umożliwiają maksymalne ograniczenie biurokracji i szybkie działanie. W sytuacjach kryzysowych państwo musi posiadać profesjonalne i sprawne instytucje. Wiem, że dzięki ludziom pracującym w Agencji sprawdziła się ona w działaniu i dzisiaj z pewnością jest jedną z instytucji wspierających bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Dziękuję za rozmowę.