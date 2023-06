Już dziś powinniśmy zadbać o zbudowanie odpowiedniej infrastruktury u nas, by móc wspomagać Ukrainę - powiedziała tygodnikowi "Sieci" prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza Beata Daszyńska-Muzyczka.

Daszyńska-Muzyczka w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" została zapytana, na ile w inwestycjach infrastrukturalnych Trójmorza przenikają się nawzajem korzyści finansowe i bezpieczeństwo.

"Jedno łączy się ściśle z drugim, zwłaszcza w takich obszarach jak te, którymi się zajmujemy, czyli energetyka, cyfryzacja i transport. Weźmy np. Via Carpatia, która biegnie wzdłuż wschodniej flanki NATO. Jest to element struktury odpornościowej naszego regionu. Na wielu forach, na których mam okazję przemawiać, apeluję, byśmy budowali tutaj nowe szlaki, linie, łączniki, konektory" - powiedziała.

"Jutro stanie przed nami zadanie, by pomóc Ukrainie w odbudowie. W związku z tym już dziś powinniśmy zadbać o zbudowanie odpowiedniej infrastruktury u nas, by móc wspomagać Ukrainę. Nie ma zresztą innej drogi niż tylko za naszym pośrednictwem" - oceniła Daszyńska-Muzyczka.

Przewodniczącą rady nadzorczej Funduszu Trójmorza podziękowała stałemu przedstawicielowi Polski przy ONZ Krzysztofowi Szczerskiemu, "że udało mu się przeforsować na tym forum rezolucję o budowie infrastruktury odpornościowej w naszym regionie".

Pytana o stosunek Amerykanów do inicjatywy Trójmorza podkreśliła, że traktują oni Trójmorze jako ważnego partnera we współpracy transatlantyckiej. "Decyduje o tym zarówno architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w kontekście zagrożenia ze strony Rosji, jak i względy czysto ekonomiczne. W epoce deglobalizacji nasz region może być bowiem atrakcyjny dla relokacji amerykańskiego biznesu. W tej sprawie zarówno republikanów, jak i demokratów w USA łączy porozumienie ponad podziałami. Świadczy o tym choćby przegłosowana jednogłośnie w 2020 r. przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu rezolucja popierająca rozwój inicjatywy Trójmorza" - zauważyła.

Przypomniała, że wszystkie szczyty Trójmorza odbywały się z zaangażowaniem Amerykanów. "Czasami mam zresztą wrażenie, że częściej mówią oni o Trójmorzu niż my sam" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że sami "za słabo dbamy o rozpoznawalność Trójmorza".

"Jest wiele możliwości przy inaugurowaniu różnych przedsięwzięć w naszym rejonie, by wspomnieć o tym strategicznym projekcie. Niedawno odbyło się np. oddanie do użytku polsko-słowackiego odcinka Via Carpatia. W relacjach z tego wydarzenia, których miałam okazję słuchać, ani razu nie padło słowo +Trójmorze+. A szkoda, bo jest to szansa do budowania naszej marki w kontekście całego regionu" - oceniła.