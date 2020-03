Prezes ZBP: będzie uproszczona procedura przesunięcia spłat pożyczek

"Mam informacje ze wszystkich wiodących banków w Polsce, że w ciągu najbliższych kilku dni zdecydowana większość z nich będzie już w stanie dokonywać przesunięcia spłaty rat kredytów" - powiedział PAP Pietraszkiewicz.

"W większości będą to raty kapitałowo-odsetkowe, w niektórych będą to raty kapitałowe, oczywiście będą się różniły okresem przesunięcia spłaty: od trzech do sześciu miesięcy" - dodał. Zauważył, że różnice wynikają z charakteru umów, jakie klienci zawarli z bankami, a "ich zmiana w celu ujednolicenia jest teraz tak utrudniona, że praktycznie niemożliwa do realizacji".

Prezes ZBP zapewnił, że banki ułatwią złożenie wniosku o wakacje kredytowe "w sposób maksymalnie uproszczony" - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa. Dodał, że poza odroczeniem spłaty rat nastąpi automatyczne wydłużenie łącznego okresu spłaty kredytu o czas zawieszenia, pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

"Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, w tym frankowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa" - oświadczył prezes.

Pietraszkiewicz zaznaczył, że bardzo istotne jest, by - w imię bezpieczeństwa epidemicznego - komunikować się w możliwie najprostszy i niezagrażający zdrowiu sposób: e-mailem, poprzez system internetowej bankowości, czy call center. "Banki zapewniają, że jeśli nawet dotychczasowe umowy kredytowe nie przewidują takiej formy kontaktu, to jeśli uda się klientowi potwierdzić tożsamość w sposób wymagany przez bank, taka forma komunikacji będzie akceptowana" - stwierdził. "Robimy wszystko, by uniknąć konieczności fizycznego kontaktu klientów z pracownikami w placówkach bankowych" - dodał.

Zdaniem prezesa ZBP procedura będzie uproszczona dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mieli na koniec 2019 r. zdolność kredytową, a zostali dotknięci skutkami koronawirusa. "Jeśli upływa im w najbliższych miesiącach termin odnowienia istniejącego finansowania, np. kredytu obrotowego, to na wniosek klienta istnieje możliwość odnowienia tego finansowania na okres do 6 miesięcy" - powiedział.