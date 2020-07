Prezydent: będzie dodatkowe wsparcie dla rolników w związku z epidemią koronawirusa

Powrót firm do stanu sprzed pandemii zajmie jeszcze miesiące

2 mld euro strat producentów oliwy we Włoszech z powodu pandemii koronawirusa

Podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego prezydent przekonywał, że chce "kontynuować politykę wspierania polskich rolników, obrony polskiej własności i jej rozwijania". "Ja tutaj rolnikom obiecałem pięć lat temu, że zrobię wszystko, by polska ziemia była chroniona i dopełniłem tego zobowiązania. Jest dzisiaj chroniona" - oświadczył.

Podziękował rolnikom z całej Polski za to, że zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe. "Dziękuję wszystkim tym producentom mięsa, którzy zostali ciężko dotknięci koronawirusem - producentom wołowiny, wieprzowiny, drobiu - ale także producentom mleka oraz tym, którzy mają gospodarstwa, w których uprawiają kwiaty. Chcę powiedzieć, że będzie dodatkowe wsparcie w związku z epidemią koronawirusa, bo wiem, że wielu z państwa bardzo ucierpiało przez to, że nie mogło sprzedać swoich produktów, przez to, że nie było odbioru" - podkreślił Duda.

Prezydent poinformował, że "Komisja Europejska wyraziła zgodę, by dodatkowe pieniądze w ramach środków unijnych przeznaczyć na wsparcie dla tych grup rolników". "Ponad 1 mld zł będzie przeznaczonych na ten cel. Już w najbliższym czasie otrzymacie państwo dodatkowe wsparcie. Chcę prowadzić politykę wspierania wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba" - powiedział.