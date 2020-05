Prezydent: Cały czas zabiegam, by rząd wypłacił rolnikom wszystkie odszkodowania za suszę

Prezydent w niedzielę w TVP1 powiedział, że państwo musi być gotowe do pomocy rolnikom w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powódź, gradobicie, niespodziewany przymrozek czy susza. Zaznaczył, że w zeszłym roku większość mniejszych gospodarstw otrzymała tzw. suszowe, czyli odszkodowanie za straty związane z suszą.

"Jeszcze niewielka część tych wielkich gospodarstw nie otrzymała - są to bardzo duże kwoty. Cały czas zabiegam - mimo trudnej sytuacji epidemicznej, jaką w tej chwili mamy - by te wszystkie odszkodowania zostały wypłacone, bo dla mnie to także kwestia honoru polskiego państwa wobec rolników, realizacji tych zobowiązań. W związku z tym rząd musi tego dopełnić, to niezwykle ważny postulat" - podkreślił prezydent.

Duda zwracał uwagę, że jednym z rodzajów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo żywnościowe, które zapewniają rolnicy. "Jako prezydent Rzeczpospolitej, jako głowa państwa mam szczególny obowiązek myślenia o sprawach rolników, dbania o sprawy rolników, pilnowania tych spraw i też wzywania, by z szacunkiem podchodzić do codziennego trudu pracy rolnika" - podkreślił prezydent.

Mówił, że różne rządowe programy i inicjatywy mają spowodować wyrównanie poziomu i jakości życia między wielkimi miastami a polską wsią i mniejszymi miastami. "My dzisiaj ogromy nacisk kładziemy i to jest mój ogromnie ważny cel, żeby ten rozwój Polski był równy, żeby stworzyć także na wsi i w mniejszych miastach bardzo dobre warunki życia, żeby ludzie po prostu byli zadowoleni" - powiedział prezydent Duda.

"Ja się czuję patronem w jakimś sensie polskiej wsi" - zaznaczył.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informowała w końcu kwietnia br., że zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków wynoszącej 280 mln zł. Jednocześnie ARiMR rozpoczęła wypłatę drugiego etapu.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30 proc.