Dbajmy o lasy, nie zostawiajmy w nich śmieci, nie zostawiajmy w nich tego, co jest dla lasów niebezpieczne - apelował prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w akcji "sprzątaMY" na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka.

Andrzej Duda podkreślił, że akcja ma za zadanie propagowanie utrzymania czystości w lasach, które na co dzień wykonują polscy leśnicy i Lasy Państwowe.

"To akcja, która powinna być na co dzień realizowana przez każdego z nas" - mówił we wtorek prezydent podsumowując akcję na leśnej polanie w Goworowie (Mazowieckie).

Jak dodał, powinno być to realizowane przez obywateli poprzez sprzątaniu po sobie. "Nie zostawiajmy w lesie nic, zabierzmy ze sobą wszystko to, co ze sobą przynieśliśmy" - zaapelował.

Jak przypominał, każdy z odpadów zostawionych w lesie może stworzyć niebezpieczeństwo dla przyrody i zwierząt, a w szczególności odpady plastikowe i szkło, które mogą powodować pożary.

"Dbajmy o lasy, nie zostawiajmy w nich śmieci, nie zostawiajmy w nich tego, co jest dla lasów niebezpieczne" - mówił prezydent. "Jeżeli jesteśmy w lesie i widzimy, że gdzieś leży jakiś śmieć, postarajmy się zabrać go ze sobą. Nie zostawiajmy go w lesie" - dodał.

Apelował do uczestników podsumowania akcji, aby zwracali też uwagę tym, którzy śmiecą w lasach. "Warto o tym pamiętać, żeby lasy utrzymywać w czystości" - mówił Andrzej Duda. Dziękował zgromadzonym na polanie w Leśnictwie Goworowo, którzy brali udział w akcji "sprzątaMY", podczas której uprzątnięto 10 hektarów lasu.

Apelował też do właścicieli lasów prywatnych w Polsce, by dbali o tę swoją własność, by ich las był dobrze utrzymany, bezpieczny i dobrze służył.

Podkreślił, że chronimy polskie lasy dla siebie, ale też dla przyszłych pokoleń. "Lasy, to życie, lasy, to wypoczynek, lasy to zdrowie, to jest to, czego na pewno potrzebujemy i to, z czego - nie ma co kryć - jesteśmy dumni" - stwierdził.

Para prezydencka sprzątała fragment lasu razem z grupą kilkunastu harcerek i harcerzy z Hufca ZHP Ostrołęka, młodzieżą z OSP i grupą żołnierzy WOT.

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda powiedziała podczas uroczystości, że Lasy Państwowe są coraz bardziej czyste.

"Oczywiście chcemy wierzyć w to, że również takie akcje się do tego przyczynią. Natomiast trzeba cały czas uświadamiać społeczeństwo, że to, że nie będziemy zostawiać śmieci w lasach to jest również ogromna oszczędność" - powiedziała. Podkreśliła, że Lasy Państwowe wydają co roku wiele milionów złotych, by te śmieci z lasów wywieźć.

Zakończeniu akcji towarzyszył festyn ze stoiskami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Olsztyna, w granicach której jest Nadleśnictwo Ostrołęka i Leśnictwo Goworowo i wojska.

Para prezydencka została obdarowana przez olsztyńskich leśników statuetkami "Serce lasu", kilkadziesiąt minut fotografowała się z poszczególnymi grupami biorącymi udział w akcji.