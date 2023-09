Współpraca z Republiką Korei oznacza bardzo nowoczesne technologie i bardzo szybkie terminy dostaw; ten partner okazał się bardzo ważny - dzięki niemu i my dzisiaj przyspieszamy nasze możliwości rozwojowe - powiedział w wywiadzie dla PAP prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda, który przebywa obecnie na Forum Krynica 2023, podczas wywiadu został zapytany m.in. o rozwój współpracy Polski z Republiką Korei. W Forum, obok prezydenta Polski, wziął udział także premier Korei Han Duck-soo; w lipcu natomiast w wizytę w Polsce odbył prezydent Republiki Korei Yoon Suk Yeol.

Prezydent w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na gwałtowny wzrost wydatków na obronność w Polsce, związanych w dużej mierze z pozyskiwaniem nowego sprzętu wojskowego. "Nikt nie przypuszczał jeszcze kilka lat temu, żeby będziemy musieli proces modernizacji polskiej armii do tego stopnia przyspieszyć i że skala wydatków dalece przekroczy te 2 proc. PKB, do których kilka lat temu zobowiązywał się Sojusz Północnoatlantycki jako całość" - podkreślił Andrzej Duda.

"4 proc. PKB dzisiaj wydajemy z tego względu, że całe społeczeństwo i władze Rzeczypospolitej widzą, że to stanowi może o +być albo nie być+ Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej jego części, w następnych dziesięcioleciach, biorąc od uwagę odradzający się imperializm rosyjski" - mówił prezydent.

"To postawiło przed nami określone wymogi; staramy się tym wymogom sprostać. Poza naszym tradycyjnym sojusznikiem militarnym - USA, z którym dzisiaj realizujemy ogromne, powiedziałbym wręcz dziejowe projekty militarne, jak choćby system obrony powietrznej Wisła z wyrzutniami Patriot, jest także współpraca z Koreą" - podkreślił prezydent.

Jak mówił, współpraca z Republiką Korei oznacza "bardzo nowoczesne technologie, bardzo szybkie terminy dostaw - nowoczesnych czołgów, nowoczesnych wyrzutni artylerii rakietowej, nowoczesnych samolotów". "To wszystko mamy właśnie we współpracy za Republiką Korei" - podkreślił Duda.

"Oprócz tego wspólne plany, jeśli chodzi o rozwój energetyki nuklearnej. (...) Jeżeli dodamy do tego kwestię rozwoju infrastrukturalnego, czyli udział koreańskich firm w rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej - CPK (Centralny Port Komunikacyjny - PAP), kolej dużych prędkości - (...) to pokazuje, jak bardzo ważny okazał się ten partner i jego doświadczenie i nowoczesny rozwój, dzięki któremu i my dzisiaj przyspieszamy nasze możliwości rozwojowe" - stwierdził prezydent.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Polska w dużym stopniu rozwinęła współpracę z Koreą Południową, przede wszystkim w obszarze produkcji zbrojeniowej. Dla polskiego wojska z Korei zostało zamówionych m.in. 180 czołgów K2, 48 armatohaubic K9, 218 wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo oraz 48 lekkich samolotów FA-50. Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych obu państw, dążące m.in. do zbudowania dalszych 820 spolonizowanych czołgów w wersji K2PL, ponad 600 armatohaubic w wersji K9PL czy produkcji rakiet do wyrzutni w Polsce.