Biznes i technologie

Prezydent: do końca przyszłego roku droga S7 do Krakowa będzie gotowa

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 16:29

Do zrealizowania w tej części pozostaje 23 km 600 m i cała S7 do Krakowa będzie gotowa. To stanie się do końca przyszłego roku – zapowiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło–Miechów.