Prezydent do rolników: dziękuję za ciężką pracę i bezpieczeństwo żywnościowe

Prezydent wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim uczestniczyli w niedzielę w głównych uroczystościach Dożynek Jasnogórskich i Pielgrzymki Rolników na Jasnej Górze.

"Przybywamy tutaj wszyscy, żeby podziękować Matce Najświętszej, naszej Maryi Jasnogórskiej, za ten kolejny rok, rok pracy na roli, rok, który upływa nam pod znakiem pandemii koronawirusa, ale który jest kolejnym rokiem naszego podążania w tej ziemskiej wędrówce, kiedy wszyscy realizujemy swoje obowiązki" - mówił prezydent, zwracając się do zgromadzonych.

W imieniu "całego polskiego narodu i społeczeństwa" podziękował polskim rolnikom. "Za wasz trud, ciężką pracę na roli i za to, że nawet w najtrudniejszych momentach - z którymi spotkaliśmy się także w tym roku, w szczególności wiosną - zapewniacie nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe" - powiedział Duda.

Jak podkreślił, prezydent ma stać na straży bezpieczeństwa państwa, a "bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z ogromnie ważnych elementów bezpieczeństwa kraju". "W tym roku przekonaliśmy się o tym dobitnie. Wszyscy pamiętają ten krótki moment, kiedy na początku pandemii koronawirusa w naszym kraju w telewizjach pokazywano przez dwa czy trzy dni puste półki sklepowe dlatego, że ludzie obawiali się, co będzie" - mówił. Podkreślił, że część społeczeństwa pamięta czasy, w których trudno było cokolwiek kupić.

"Ale to właśnie wy - waszą pracą, waszym trudem - pokazaliście, że tamte czasy minęły. (...) Te półki w sklepach, które przez chwilę były puste, błyskawicznie zapełniały się na powrót produktami spożywczymi. Jedzenia, żywności nie zabrakło ani na chwilę. Mamy ją, i nie tylko wystarcza nam jej spokojnie na własne potrzeby, ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywnościowo innych. To dzięki wam Polska jest wielkim eksporterem żywności" - powiedział prezydent, zwracając się do rolników.

Prezydent podkreślał ponadto, że zrobi wszystko, by rolnicy nie tylko mogli "spokojnie pracować", ale również, by polska wieś jak najlepiej się rozwijała. "Żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi; komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was, aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju stało się rzeczywistością, aby także na wsi była dobra edukacja, aby także na wsi był dostęp do dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp do sportu i rekreacji. Abyśmy mogli spokojnie funkcjonować" - mówił Duda.