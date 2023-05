Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej to z prawdziwego zdarzenia inwestycja realizująca politykę propaństwową, która pozwala rozwijać się całej Rzeczypospolitej, a nie tylko większym, znanym od stuleci ośrodkom naukowym - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Koszalinie.

W czasie poniedziałkowej uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej - czego dokonali prezydent Andrzej Duda, minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker oraz rektor, prof. PK Danuta Zawadzka - prezydent podkreślił, że nowa inwestycja "przyczyni się do rozwoju miasta Koszalin, regionu, do rozwoju Rzeczypospolitej".

"Ten obiekt, składający się w sumie z dziewięciu budynków, powstanie w ciągu najbliższych 3 lat. Mam nadzieję, że będzie oddany 2025 r." - powiedział Andrzej Duda.

Jak ocenił, będzie to "obiekt niezwykle nowoczesny pod względem infrastrukturalnym, architektonicznym", a do tego "piękny, przyjazny dla środowiska, a przede wszystkim dla młodzieży".

"Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie on dumą uczelni, Koszalina i województwa" - powiedział prezydent Duda.

Jak zaznaczył, "jestem pewien, że obiekt tak spektakularny, o tak nowoczesnych rozwiązaniach, jakie są planowane w zakresie sieci teleinformatycznej, wszystkiego tego, z czego będzie można korzystać, wystaw, które będą w tym miejscu organizowane, sympozjów, spotkań, bibliotek, których zbiory będą dostępne - będzie przyciągał młodzież".

Prezydent RP zwrócił uwagę, że szef MEiN w dużym stopniu dokłada się do tej inwestycji.

"To jest taka z prawdziwego zdarzenia polityka propaństwowa, która pozwala rozwijać się całej Rzeczypospolitej, a nie tylko tym większym, bardziej znamienitym, znanym od stuleci ośrodkom". Dodał, że powstanie on dzięki "ogromnym ambicjom społeczności lokalnej, władz lokalnych i regionalnych".

Ocenił, że "warto w sposób zdecydowany się dołożyć, by przyśpieszyć i zwiększyć szanse rozwojowe; by też zdywersyfikować możliwości studiowania w naszym kraju, poszerzania wiedzy, dawania możliwości także współpracy międzynarodowej".

"Warto także, aby wysokiej jakości uczelnie, kształcące na najwyższym poziomie, posiadające na absolutnie światowym poziomie także i bazę naukowo-dydaktyczną, były blisko młodzieży, by nie trzeba było jeździć do wielkich ośrodków, zmieniając swoje miejsce zamieszkania" - powiedział Duda.

Zwrócił uwagę, że uczelnię, która obchodzi 55-lecie istnienia, opuściło już ponad 60 tys. absolwentów.

"Ten ostatni czas, te kilka ostatnich lat, to bardzo duże wzmocnienie i awans takich ośrodków, jak koszaliński" - powiedział z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Naukowcy są znakomici wszędzie w Polsce, również w takich miastach. Studenci wszędzie w Polsce potrzebują nowoczesnych kampusów, nie tylko w wielkich centrach, także w Koszalinie, także w innych miejscach, które rozwijamy" - wskazał Czarnek.

Przypomniał, że w ostatnich trzech latach resort utworzył nowe akademie nauk stosowanych w miejsce państwowych wyższych szkół zawodowych. Wymienił m.in Wałcz, Płock, Piotrków Trybunalski czy Zamość.

Podkreślił, że "to wszystko jest wyraz i efekt naszej polityki zrównoważonego rozwoju i stawianie na wszystkich, a nie tylko na poszczególne, najbardziej rozwinięte wcześniej miejsca (...), na każdej płaszczyźnie życia, również tej naukowej, również tej szkolnictwa wyższego, nic tak dobrze nie robi rozwojowi, jak zdrowa konkurencja". "I na tę konkurencję stawiamy, i Koszalin jest tego przykładem" - wskazał Czarnek.

Poinformował, że na koszalińskie Cognitarium przeznaczono najpierw 39,5 mln zł, później dodano do tego 5 mln zł. "To nie jest nasze ostatnie słowo, bo my pieniądze na ten cel mamy, bo one są w budżecie. Dlatego dzisiaj po porannych, przedpołudniowych rozmowach z panem ministrem Szefernakerem i panią rektor dokładamy kolejne 5,5 mln zł do tej inwestycji tak, by zamknąć to 50 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby bez żadnych przeszkód ta inwestycja została dokończona w terminie i wyposażona na najwyższym poziomie" - dodał minister.

Centrum Wiedzy Cognitarium powstanie na terenie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich, między uczelnianym kampusem a halą widowiskowo-sportową. Budynek będzie siedzibą biblioteki głównej uczelni i czytelni z dostępem do zbiorów w formie papierowej i elektronicznej, a także zapleczem magazynowym dla zasobów bibliotecznych oraz archiwum.

Rektor PK, zaznaczyła, że Centrum Wiedzy Cognitarium wyrasta z wieloletniego marzenia, które się rozrosło i zakłada choćby budowę planetarium i obserwatorium Słońca.

W budynku mieścić się będą również m.in. filie centralnych bibliotek: pedagogicznej, lekarskiej, koszalińskiej biblioteki publicznej oraz wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, a także centrum konferencyjno-szkoleniowe. Planowane są herbaciarnia, miejsca odpoczynku, do pracy indywidualnej i grupowej, księgarnia akademicka, punkty usługowe wspierające korzystanie ze zbiorów, sale wystawowe dla zbiorów specjalnych i historycznych, dla prezentacji osiągnięć naukowych oraz demonstracji zjawisk dla popularyzacji nauki w regionie. W holu wejściowym zainstalowane zostanie wahadło Foucaulta.

Prof. PK Zawadzka dodała, że liczy na to, iż Cognitarium "stanie się centrum obiegu wiedzy i miejscem spotkań", a także "wizytówką nie tylko Politechniki Koszalińskiej, ale również miasta Koszalina i naszego regionu".

Realizacja przedsięwzięcia podzielona została na trzy etapy. Przetarg na wykonanie pierwszego, który obejmuje położenie instalacji podziemnych, budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, parkingów i dróg dojazdowych, został rozstrzygnięty w maju br. Wybrano firmę Ekowodrol z Koszalina z ofertą za blisko 8 mln zł. W drugim etapie ma powstać budynek Cognitarium, a w trzecim centrum wiedzy zostanie wyposażone.

Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2025 r. Szacowany koszt jej realizacji to ok. 75 mln zł.

Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Wiedzy Cognitarium wybrano w listopadzie 2020 r. w konkursie spośród 44 prac. Tę zwycięską wykonał zespół architektów z pracowni OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic.

Autorzy: Inga Domurat, Magdalena Gronek, Danuta Starzyńska-Rosiecka

ing/ mgw/ dsr/ mir/