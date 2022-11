Gdyby nie Rzeszów, najprawdopodobniej Ukraina by nie przetrwała - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Podziękował mieszkańcom Rzeszowa, że podjęli się niezwykle trudnej misji, nie tylko przyjmowania uchodźców, ale także i niesienia pomocy dla Ukrainy.

Andrzej Duda podczas kongresu 590 przekazał prezydentowi Rzeszowa dekret potwierdzający przyznanie Rzeszowowi przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego tytułu Miasta-Ratownika.

Prezydent w swoim wystąpieniu przypomniał, że w czwartek był tuż za granicą województwa podkarpackiego, na Lubelszczyźnie, gdzie w ostatnich dniach spadła rakieta. "Gdzie doszło do tragedii, gdzie doszło do wypadku w gruncie rzeczy, bo tak wynika ze wszystkich danych, które posiadamy i zginęło dwóch, po prostu zwykłych mieszkańców, którzy pracowali w cywilnej całkowicie instalacji, przy wadze rolniczej, przy której ważyli ziarno" - powiedział.

"Nagle ni stąd ni zowąd, jak grom z jasnego nieba, spadła rakieta, obaj zginęli. Katastrofa dla społeczności lokalnej, katastrofa największa dla rodzin, dla ich najbliższych, katastrofa dla całej Rzeczypospolitej. W gruncie rzeczy katastrofa także i dla tych, którzy w najlepszej wierze, najprawdopodobniej wystrzelili tę rakietę po to, by się bronić przed rosyjską napaścią, przed rosyjskimi rakietami. Bo prawdopodobnie była to rakieta wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową, która z jakichś przyczyn przeleciała na nasze terytorium i spadła 6 km od granicy państwa" - zaznaczył Duda.

Prezydent zauważył, że są to niestety dramatyczne trudne realia wojny, która toczy za naszą granicą i "w jakimś sensie jej skutki uboczne" stają się naszym udziałem.

Andrzej Duda podziękował mieszkańcom Rzeszowa, za to, że podjęli się niezwykle trudnej misji, nie tylko przyjmowania uchodźców z Ukrainy, ale także i niesienia pomocy dla Ukrainy. "Gdyby nie Rzeszów, najprawdopodobniej Ukraina by nie przetrwała. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, ale proszę mi wierzyć, tak właśnie jest" - podkreślił.

Prezydent, zwracając się do przedsiębiorców, podziękował im za rozwijanie polskiej gospodarki i że rozsławiają Rzeczpospolitą poprzez swoją działalność, poprzez myśl techniczną i biznesową na całym świecie.

Andrzej Duda w czwartek wieczorem wziął udział w Gali XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim.