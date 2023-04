W środę w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełeńskiego.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda zaznaczył, że mimo wojny zorganizowane zostało normalne forum biznesowe polsko-ukraińskie. "Patrzymy nie tylko na to, co dzieje się tu i teraz na Ukrainie, ale patrzymy też na to, co będzie w przyszłości. To jest zwykłe forum, bo głęboko wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Ukraina zwycięży, będzie się normalnie rozwijać. (...) Ukraina będzie odbudowana naszymi wspólnymi siłami, piękniejsza, nowocześniejsza, nowa, zmodernizowana, gotowa do dynamicznego rozwoju, korzystająca ze swojego ogromnego potencjału. Wierzę w to głęboko, że taka będzie Ukraina, waszymi i naszymi siłami, także dzięki wsparciu wspólnoty dobrej woli, wspólnoty państw Zachodu" - powiedział Andrzej Duda.