Biznes i technologie

Prezydent Duda na Forum Polsko-Koreańskim: nasze partnerstwo jest strategiczne (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 14-09-2023, 11:17

Partnerstwo Polski i Republiki Korei jest strategiczne; to, co łączy nasze narody to przywiązanie do wartości i zasad – podkreślił prezydent Andrzej Duda na Forum Polsko-Koreańskim. Premier Republiki Korei Han Duck-soo wskazywał, że nasze kraje łączy silne partnerstwo, a współpraca „będzie katalizatorem ogromnej zmiany”.