Biznes i technologie

Prezydent Duda: PESA to nasza duma, produkująca na światowym poziomie (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 11-10-2023, 16:56

PESA to największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce i to na absolutnie światowym poziomie. Śmiało mogę powiedzieć, że to jest w tej chwili nasza duma - mówił w środę w Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda.