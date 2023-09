Jesteśmy umówieni na spotkanie w Nowym Jorku za kilka dni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – powiedział w czwartek dla pap.pl prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, w interesie polskim nie jest, by ukraińskie zboże było sprzedawane na rynku polskim. Musimy bronić naszych interesów – dodał Prezydent RP.

"Sądzę, że będę miał. Jesteśmy umówieni na spotkanie w Nowym Jorku za kilka dni" - powiedział prezydent Andrzej Duda dla pap.pl, odnosząc się do możliwości spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak podkreślił, "my musimy też bronić naszych interesów".

"To, żeby ono było (zboże ukraińskie - PAP) sprzedawane w Polsce, absolutnie nie jest w naszym interesie, nie jest w interesie naszych rolników. My musimy bronić swojego rynku i my to realizujemy, jednocześnie starając się pomóc Ukrainie" - powiedział Andrzej Duda.