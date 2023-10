Jesteśmy dumni z tego, że nasi rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Spółdzielni Dostawców Mleka (SDM) w Wieluniu (woj. łódzkie).

"To są znakomite wyroby, które są bardzo charakterystyczną reklamówką naszego rynku rolnego i, generalnie, polskich produktów spożywczych" - powiedział prezydent. "Jesteśmy dumni z tego, że nasi rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. To szczególnie ważne w takich trudnych momentach dziejowych, w jakich jesteśmy dzisiaj, kiedy za naszą granicą toczy się wojna na Ukrainie, a od dwóch dni mamy wojnę na Bliskim Wschodzie" - podkreślił. Zdaniem prezydenta, to, "że mamy własną produkcję i własne produkty, które są dostarczane do naszych sklepów, i tych produktów nie brakuje, bo to efekt pracy naszych rolników i spółdzielców, to ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa Polaków".

Duda podziękował "spółdzielcom, pracownikom i prezesowi SDM za pracę na rzecz rynku lokalnego oraz ogólnopolskiego". Zauważył, że "mleczarnia wieluńska stanowi element wielkiej sieci mleczarni, jakie są w całej Polsce". "My jesteśmy dużym graczem na europejskim rynku mleka i wyrobów nabiałowych. To, co tutaj się na miejscu produkuje, jest naszą wizytówką na świecie. Nasza żywność dzisiaj podbija wiele światowych rynków, uczestniczy w tym także wieluńska spółdzielnia" - dodał.

Prezes zarządu Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu Marek Kapica powiedział, zwrócił uwagę, iż SDM ma ponad 80-letnią tradycję, a produkcja nie została przerwana nawet podczas II wojny światowej. Bo, jak wyjaśnił, "Niemcy skupowali wówczas mleko od okolicznych rolników". Dodał, że "tradycja trwa, jest, i nic jej nie złamie".