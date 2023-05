Konkurs "Teraz Polska" to jedna z wizytówek potencjału ekonomicznego Polski – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników gali "Teraz Polska". W tym roku nagrodzono i wyróżniono 22 firmy, tytuły Wybitnego Polaka przyznano tenisistce Idze Świątek oraz producentowi i reżyserowi Andrzejowi Krakowskiemu.

W poniedziałek po raz 33. polskie firmy zostały nagrodzone Godłem "Teraz Polska". Uroczystość odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik podczas gali odczytał list okolicznościowy od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślił w nim, że konkurs "Teraz Polska" to jedna z czołowych wizytówek potencjału ekonomicznego naszego kraju, a wyróżnione tą nagrodą produkty i usługi oraz firmy budują znakomity wizerunek narodowej gospodarki.

"Wspólnym zadaniem jest pomnażanie siły polskiej gospodarki, rozwijanie konkurencyjności i innowacyjności, umacnianie rozpoznawalności polskich marek i ekspansji polskich firm na globalne rynki" - zaznaczył w liście prezydent RP.

Andrzej Duda zauważył, że Polacy wykazują talenty gospodarcze na bardzo wielu polach. "Znak +Teraz Polska+ jest zarówno uhonorowaniem świetnych dokonań oraz instrumentem ich promocji (firm - PAP) jak również przesłaniem, że sukces jest w zasięgu każdego, kto w naszym kraju rzutko, śmiało, bez kompleksów podejmuje aktywność biznesową" - dodał.

Prezydent wskazał, że podstawy polskiego wzrostu gospodarczego są stabilne, a liczne wskaźniki świadczą o tym, że polska przedsiębiorczość zachowuje dynamizm i konkurencyjność.

Zwrócił ponadto uwagę, że po wygranej wojnie na Ukrainie, szansą dla polskich firm będzie ten rynek. "Dlatego zachęcam polski biznes do ambitnego, wizjonerskiego myślenia o przyszłości" - zaznaczył Andrzej Duda.

Przewodniczący kapituły konkursu prof. Michał Kleiber podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Godło "Teraz Polska" jest bardzo ważne dla firm, ponieważ - jak pokazują badania - ok. 90 proc. konsumentów rozpoznaje tę markę i dzięki temu są bardziej skłonni kupować produkty, czy usługi z tym oznaczaniem.

Kleiber przyznał, że z punku widzenia kapituły, która wyróżnia polskie firmy, z roku na rok jest coraz trudniej wybierać najlepsze produkty, ze względu bardzo wysoki ich poziom, również wynikający z rozwoju nowych technologii.

"Sięgamy do grup eksperckich w wielu instytucjach, na uczelniach, w instytutach badawczych. One przekazują do kapituły swoje oceny i kapituła wtedy wybiera najlepsze, porównuje ze sobą. Kiedyś to wygadało prościej, bo nie było tylu zgłoszeń, tylu dobrych firm. Dzisiaj mamy bardzo dużo zgłoszeń i to odpowiada sytuacji w naszym kraju" - powiedział.

Profesor przypomniał, że oprócz wyróżnienia firm i ich produktów, od ponad dekady przyznawany jest tytuł Wybitnego Polaka. Jak podkreślił, w ostatnim czasie kapituła przykłada szczególną wagę do wyróżniania Polaków żyjących za granicą, którzy promują nasz kraj. "My próbujemy tym osobom nadać rozgłos" - podkreślił profesor.

Podczas poniedziałkowej gali Godłem "Teraz Polska" nagrodzono 22 firmy (dwie otrzymały wyróżnienie). Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: produkty, usługi i innowacje.

W kategorii produkty wygrały firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole (za twaróg wędzony); DiWine Sp. z o.o (wina owocowe); StreamVX Sp. z o.o (ekosystem produktów dla branży telewizyjnej, streamingowej i wideo - vxOS); Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o (seria drzwi stalowych STALPRODUKT); Dico s.c (program do komunikacji dla osób niemogących się porozumiewać - MÓWik); Wydawnictwo Naukowe PWN (platforma publikacji naukowych, akademickich i specjalistycznych IBUK Libra); Kratki.pl (kominki z linii Kratki PRO); Rysztof s.c. (kołdra puchowa MASURIA); Fimtec-Polska Sp. z o.o. Sp. k (numerycznie sterowana zagniatarka do naroży aluminiowych DCM1); Torpol Sp. z o.o. (worki papierowe przeznaczone dla branży spożywczej); La Mare Sp. z o.o. (innowacyjny houseboat o dużej autonomiczności bytowej i energetycznej). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hamada Piotra Suleckiego (stacja ratownictwa morskiego - Stojak Życia).

W kategorii innowacje wygrały: Advanced Protection Systems SA (za modułowy system antydronowy SKYctrl); ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. oraz Politechnika Warszawska (innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych); MedApp S.A (CarnaLife Holo).

W trzeciej kategorii usługi Godłem "Teraz Polska" narodzono: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA (za zapewnienie najlepszych warunków do handlu hurtowego świeżymi owocami, warzywami i kwiatami); House Solutions Sp. z o.o. (za kompleksową usługę w zakresie projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych, ogrzewania i chłodzenia w oparciu o technologię solarną OZE); Pekao Leasing Sp. z o.o. (za leasing oraz nowoczesne, dedykowane rozwiązania gwarantujące najwyższą jakość w posprzedażowej obsłudze klienta); Data Dynamics Sp. z o.o. (za aplikację LivePrice); Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (za usługi medyczne realizowane na nowoczesnym bloku chirurgii małoinwazyjnej); Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (za ofertę Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza); Adam Milner AMO Obsługa Gastronomii i Hoteli, Catering (za usługę hotelową - hotel Marysin Dwór); 60MLN.PL Sp. z o.o. (Kongres 60 Milionów - Globalny Zjazd Polonii).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Plan Kochaniec & Limanówka za systemy transportu - przenośniki nierdzewne taśmowo-rolkowe.

W poniedziałek wręczono też po raz 11. tytuły Wybitnego Polaka. W tym roku wyróżniono pierwszą rakietę świata Igę Świątek oraz producenta i reżysera Andrzeja Krakowskiego.

Krakowski przypomniał, że kiedy w 1968 roku dostał stypendium do Los Angeles uważał to za wyróżnienie, ponieważ miał podglądać jak wygląda kinematografia amerykańska, a następnie wrócić do Polski i podzielić się tą wiedzą. "W sierpniu 1968 roku zostałem telefonicznie powiadomiony z Warszawy, że przestałem być Polakiem (…), w ciągu jednej nocy z Polaka stałem się bezpaństwowcem" - podkreślił.

Producent i reżyser dodał, że wyróżnienie przyjmuje z pokorą, ale również uznaje za pewnego rodzaju wyciągnięcie dłoni i próbę pojednania z stosunku do emigracji z 1968 roku.

"Nienawiść i prześladowanie długo boli ofiary, na bardzo krótko uszczęśliwiają oprawców. Nietolerancja i przemoc wygnały z historycznie polskich terenów wielu Polaków, wyznawców niejednej religii" - powiedział przypominając, że na przełomie XIX i XX w. z Polski wyjechała grupa polskich Żydów, wizjonerów, którzy zbudowali "fabrykę snów".

"Gdyby nie ślepa nienawiść, irracjonalna bezinteresowna zawiść, nacjonalizm, bezsensowna przemoc, dzisiejszy Hollywood mógłby być dzielnicą Warszawy. Błagam, uczmy się i nie powielajmy błędów z przeszłości" - podkreślił reżyser.

Nagrodę w imieniu Igi Świątek odebrał jej ociec Tomasz Świątek. Podziękował w imieniu laureatki i dodał, że jest dumny za docenienie jej osiągnięć jako sportowca. Przypomniał, że córka na swój sukces pracowała od początku z polskimi trenerami, towarzyszyła temu polska myśl szkoleniowa i trenowała w Polsce. Dodał, że jest dumny, iż "można zrobić coś na naszej ziemi".

W poniedziałek przyznano także wyróżnienia jubileuszowe - firmie Lang Team, organizatorowi Tour de Pologne (w tym roku 80-tej edycji) oraz Związkowi Rzemiosła Polskiego (90 lat istnienia).

W ciągu 33 lat w Konkursie "Teraz Polska" wzięło udział ponad 6 tys. polskich firm, reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki. Nagrodzono 814 produktów, usług i innowacji. Wśród laureatów najwięcej jest firm średnich, zatrudniających 51-250 pracowników (42 proc.), nieco mniej firm dużych, zatrudniających więcej niż 250 pracowników (32 proc.) i firm małych, zatrudniających mniej niż 50 pracowników (26 proc. - dane za lata 2000-2023).

Rekordzistami, którzy Godło "Teraz Polska" dla swoich produktów otrzymali wielokrotnie są m.in.: Koło, Pollena Eva, Gerlach, Zelmer, Mokate i Lazur.