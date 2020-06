Prezydent: Kupujmy polskie produkty i polską żywność

Kupujmy produkty polskie - apelował w piątek w Pińczowie (woj świętokrzyskie) prezydent Andrzej Duda. Opowiada się on za wprowadzeniem regulacji zobowiązującej duże sieci handlowe do tego, by zawsze określony procent oferowanych przez nie produktów pochodził z rynku lokalnego.