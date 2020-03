Prezydent: mam nadzieję, że w tym tygodniu przepisy dot. tarczy antykryzysowej będą procedowane w Sejmie

Jak przypomniał prezydent, poniedziałkowe posiedzenie RBN było spotkaniem realizowanym w formule telekonferencji, żeby "zapewnić jak największe bezpieczeństwo".

"W różnych miejscach w Polsce byli uczestnicy. Łączyliśmy się poprzez sieć internetową. To były bardzo dobre rozmowy, bardzo dobra dyskusja. Powtarzam jeszcze raz - długa, bo trwała prawie trzy godziny, ale jestem przekonany, że w ogromnym stopniu konstruktywna. Wierzę w to, że takie właśnie działanie - które pokazuje jednak mimo wszystkich sporów politycznych, że wspólnota działa, pokazuje, że my jako Polacy potrafimy być razem, zwłaszcza w trudnych chwilach i działać wspólnie dla dobra obywateli. To jest niezwykle istotne" - podkreślił Duda.

Podziękował też wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. "Trwa to, mogę powiedzieć śmiało, dzień i noc" - podkreślił prezydent. Dodał, że prace nad tymi rozwiązaniami "oczywiście będą trwały". "Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu te przepisy będą procedowane w Sejmie" - powiedział Duda.