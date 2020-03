Prezydent: Musimy ratować przedsiębiorców i miejsca pracy nie oglądając się na deficyt

Prezydent Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że w związku z epidemią koronawirusa stan finansów się pogorszy, ale to jak bardzo będzie zależało od tego, na ile będą funkcjonowały przyjęte przez Sejm zapisy tzw. tarczy antykryzysowej i na ile będą wymagały uzupełnień.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

"To jest kwestia także tego, jak będzie funkcjonował u nas proces legislacyjny, mam nadzieję, że dobrze, bo oczywiście, że te rozwiązania, które są teraz przyjmowane, być może będą wymagały uzupełnień. I mam nadzieję, że będziemy pod tym względem na tyle elastyczni i zdyscyplinowani, żeby te rozwiązania dobre dla przedsiębiorców i dobre dla ochrony miejsc pracy, jak najszybciej wprowadzać" - powiedział prezydent.

Podkreślał, że obecnie to nie kwestia budżetu, finansów publicznych, tylko to kwestia "tego, czy przetrwamy czy nie przetrwamy, kwestia tego ile polskich przedsiębiorstw przetrwa, a ile nie przetrwa, i na ile my jesteśmy w stanie ich ochronić".

Mówił, że jako swój obowiązek postrzega to, by ich chronić tak, by jak najwięcej polskich przedsiębiorców utrzymało swoją działalność, a jak najmniej osób straciło pracę, a jeśli już tak się stanie - to by ten stan trwał jak najkrócej.

Prezydent podkreślił, że trzeba się starać ratować szczególnie branże najbardziej zagrożone, jak turystyka czy gastronomia. Nie wykluczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to trzeba będzie obecnie zaproponowane rozwiązania poprawić lub szybko wprowadzić nowe. "I co do tego, ja mam podejście bardzo radykalne: to my musimy realizować te zmiany, nie oglądając się na kwestie deficytu - to już w tej chwili jest mało ważne - my musimy przede wszystkim ratować ludzi, ratować miejsca pracy, ratować poziom życia Polaków, ratować poziom naszej przedsiębiorczości, ratować nasz rynek i naszą gospodarkę, bo to jest kwestia naszego poziomu życia, to jest kwestia absolutnie fundamentalna" - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił też, że ma nadzieję, iż te trudne sytuacje będą miały charakter przejściowy. Dlatego, jak przypomniał, zwrócił się do banków o to, by prolongować spłaty kredytów. "I zwracam się jeszcze raz: proszę byście państwo nie tylko trzy miesiące, ale sześć miesięcy dali tej prolongaty i by to była prolongata całościowa, odnosząca się zarówno do rat kapitałowych, jak i do odsetek, bo ludzie są w naprawdę w ogromnie trudnej sytuacji i ta pomoc jest ogromnie potrzebna" - powiedział Andrzej Duda.

Zaapelował też do tych, których sytuacja finansowa nie jest tak trudna, by spłacali na bieżąco swoje kredyty.