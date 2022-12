W najważniejszych i najtrudniejszych momentach pokazaliście jak znakomicie potraficie realizować swoje zadania, z jak niezwykłym oddaniem potraficie służyć ojczyźnie - powiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu świątecznym z żołnierzami, policjantami, strażakami i funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także szef MON Mariusz Błaszczak we wtorek w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy armii sojuszniczych.

"Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia po to, by złożyć życzenia, podzielić się opłatkiem, porozmawiać, by cieszyć się wzajemnie swoją obecnością" - powiedział prezydent na spotkaniu w Rzeszowie w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich.

Zaznaczył, że w najważniejszych momentach żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych razem służyli Polsce i bezpieczeństwu wszystkich obywateli.

"Tak jak razem służyliście walcząc z pandemią koronawirusa; tak, jak razem służyliście wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, tego hybrydowego starcia do jakiego doprowadziły władze białoruskie, reżim białoruski wspierany przez Kreml; tak, jak służyliście i służycie państwo w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, także wspierając tych uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski; tak, jak razem działaliście także i tego lata w Zachodniej Polsce wobec katastrofy ekologicznej z jaką mieliśmy do czynienia na Odrze" - wymieniał prezydent.

Jak zauważył Andrzej Duda te wszystkie wydarzenia spowodowały, że służby musiały ze sobą współpracować, a także z wolontariuszami i ochotnikami.

"Pokazaliście wszyscy państwo w jak znakomity sposób potraficie realizować swoje zadania, z jak niezwykłym oddaniem potraficie służyć ojczyźnie, że Polska i ci, którzy w niej mieszkają i ci, którzy potrzebują pomocy mogą na was liczyć" - podkreślił prezydent, zwracając się do uczestników spotkania.

Dziękował też służbom za współdziałanie z sojusznikami, których reprezentanci obecni byli w Rzeszowie.

Zdaniem prezydenta, życie żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych jest specyficzne, bo poddane dyscyplinie. "Wszyscy państwo zdecydowaliście się na to. Za co ogromnie dziękuję. Za to, że związaliście swoje życie ze służbą dla Rzeczypospolitej, dla współobywateli, często z narażeniem swojego życia" - mówił.

Dołączając do życzeń złożonych przez prezydenta, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zwracała uwagę, że okres adwentu, świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, to czas refleksji i podsumowań. "Chciałabym wyrazić bardzo osobiste podziękowania, wdzięczność i słowa uznania dla państwa postawy, jaką wykazali się państwo zwłaszcza wobec agresji Rosji na Ukrainę i wszelkimi związanymi z tym konsekwencjami" - zwróciła się do uczestników uroczystości.

Podkreślała, że z wieloma osobami obecnymi na uroczystości miała okazję osobiście współpracować przy różnego rodzaju akcjach i projektach. "Jestem wdzięczna za współpracę, ale również za to, że - jak obserwowałam - państwa działania nie wynikały jedynie z poczucia obowiązku, ale przede wszystkim z potrzeby serca" - powiedziała.

"Wiem, jak wielu z państwa podejmowało działania nie tylko w ramach obowiązków, ale też pracowali państwo jako wolontariusze poza godzinami swojej służby, organizując różnego rodzaju zbiórki, noclegi dla uchodźców czy transporty" - wyliczała. Wyraziła też opinię, że właśnie tego typu postawa sprawia, że funkcjonariusze cieszą się tak wysokim zaufaniem społecznym.

Małżonka prezydenta zwróciła uwagę, że wielu z żołnierzy nie będzie mogło spędzić nadchodzących świąt Bożego Narodzenia z bliskimi. "Życzę państwu, abyście mogli się ze swoimi rodzinami choćby połączyć, ale przede wszystkim, żeby te święta minęły mimo wszystko w bardzo życzliwej, serdecznej atmosferze i by można było choć przez chwilę odetchnąć, odpocząć od codziennych obowiązków" - mówiła.

"Ale przede wszystkim życzę, by te święta przyniosły państwu i nam wszystkim nadzieję i wiarę w to, że następny rok będzie rokiem lepszym niż ten mijający i przyniesie nam tak upragniony pokój" - powiedziała Kornhauser-Duda.

Obecny w Rzeszowie szef MON Mariusz Błaszczak dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę.

"Serdecznie dziękuję za państwa codzienną służbę, za służbę żołnierzy Wojska Polskiego, za służbę funkcjonariuszy. Ta służba daje bezpieczeństwo naszej ojczyźnie" - powiedział Błaszczak do żołnierzy i funkcjonariuszy obecnych na spotkaniu.

Minister obrony narodowej podkreślił, że symbolicznym jest fakt, iż w spotkaniu świątecznym uczestniczą zdalnie żołnierze Wojska Polskiego "służący tysiące kilometrów stąd", przy jednoczesnej obecności na sali żołnierzy z USA i Kanady, którzy "przebyli tysiące kilometrów, żeby wspierać Wojsko Polskie tu - w Rzeszowie".

"To jest taki symbol właśnie sojuszniczej współpracy. Symbol budowania interoperacyjności między siłami NATO. To symbol naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo Polski, ale także całej wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego" - zaznaczył.

Jak mówił Błaszczak, Rzeszów jest miejscem wyjątkowym również ze względu na pomoc, którą niesiemy narodowi ukraińskiemu w jego walce z Rosją. Dodał, że "wszyscy dokładnie wiemy, że Rosja zawsze, kiedy odtwarzała swoje imperium, niosła zło", bez względu na to, czy była to Rosja "biała, czerwona, czy też Putinowska".

"Zadaniem wolnego świata jest zatrzymanie tego zła, dlatego wspieramy Ukraińców, którzy dzielnie walczą o swoją niepodległość, ale walcząc o swoją niepodległość, walczą także o niepodległość i wolność całego wolnego świata. W tych wysiłkach nie ustaniemy" - oświadczył.

W spotkaniu, dzięki łączom internetowym w uczestniczyli również żołnierze pełniący służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym m.in. w Iraku, Libanie i Turcji.