Nie mam żadnych wątpliwości, że spór o dostarczanie ukraińskiego zboża na polski rynek jest absolutnie „odpryskowym” wycinkiem relacji polsko-ukraińskich; nie wierzę, że może na nie wpłynąć w sposób istotny – podkreślił w piątek w Poznaniu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP wziął udział w odbywającym się w Poznaniu Kongresie Odbudowy Ukrainy "Common Future".

Podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda odniósł się do spornej kwestii importu ukraińskiego zboża do Polski i wypowiedzi polityków zarówno polskich, jak i ukraińskich, jakie w tym kontekście padły.

Zwracając się do przedsiębiorców, uczestniczących w kongresie, prezydent podkreślił, że rozumie, iż wielu z nich mogło z niepokojem odebrać te wydarzenia i wymianę zdań w mediach i na forach politycznych.

"Dla mnie współpraca z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy. Mówię to z pełną powagą - dziejowy pomiędzy naszymi narodami, krajami. To nie jest po prostu jakieś wydarzenie, jakaś akcja" - zaznaczył prezydent.

Wskazał, że pomoc Polaków i polskich przedsiębiorców dla Ukrainy i jej obywateli uciekających przed wojną to jest "ogrom kapitału więzi międzyludzkiej, jaki powstał między naszymi krajami i narodami". Dodał, że nie wierzy w to, że "jeden spór polityczno-prawny może przekreślić taki kapitał i taki dorobek".

"Nie mam wątpliwości żadnych, że spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie +odpryskowym+ wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. I nie wierzę, że w normalnych warunkach może na nie wpłynąć w sposób istotny. Jest to sprawa, którą po prostu musimy między sobą rozwiązać" - oświadczył prezydent.

Dodał, że "padają różne słowa, czasem gorzkie, czasem nawet może bolesne". "Chciałbym, żebyście państwo spojrzeli na to również od ludzkiej strony. To jest czas wielkich emocji dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy ponoszą dzisiaj odpowiedzialność, choćby za żołnierzy, którzy codziennie są wysyłani na linię frontu i tam giną. Za wojnę, która trwa, przed którą broni się dzisiaj Ukraina, ale która pociąga za sobą codziennie ofiary, codziennie giną ludzie, Rosjanie codziennie bombardują cywilne osiedla, bloki, domy, burzą całe wioski" - mówił prezydent, zwracając się do obecnych na kongresie przedsiębiorców.

Dodał, że to jest czas ogromnych ludzkich emocji. "Politycy też nie są zbudowani z jakichś innych materiałów niż każdy inny człowiek. Też mają swoje uczucia, odczucia. Proszę, żebyście państwo też to wzięli pod uwagę. Mówię to wszystko po to właśnie, żebyście się nie przejmowali za bardzo. Róbcie po prostu swoje. Kontynuujcie to, co robiliście do tej pory; bądźcie aktywni; włączajcie się, nie obawiajcie się, trzeba działać. Trzeba nadal nieść pomoc, wsparcie. Ukraina potrzebuje odbudowy. Bez odbudowy nigdy nie będzie istotną częścią naszej wielkiej wspólnoty" - zaznaczył.

Prezydent wskazał, że wielokrotnie w rozmowach z ukraińskimi kobietami, które mieszkają i pracują w Polsce, i z którymi rozmawiał w ciągu ostatniego półtora roku, wielokrotnie mówił im i obiecywał: "Nie martwcie się, wrócicie do domu. My, jako wspólnota Europy, wolnego świata pomożemy wam się odbudować. Zobaczycie, Ukraina będzie piękniejsza niż ta, którą opuściłyście. Przecież ta, którą opuściłyście była w ogromnej mierze postsowiecka, w ogromnej mierze ze starą infrastrukturą, bardzo często zupełnie przestarzałą. Wiecie znakomicie, że potrzebowała nowej infrastruktury, nowego zastrzyku rozwojowego".

Prezydent podkreślił, że "paradoksalnie, ma nadzieję, że ta tragedia wojny przynosi możliwość dania Ukrainie zastrzyku rozwojowego nowoczesności i że w całym tym straszliwym, dramatycznym nieszczęściu, jakie dotknęło naród ukraiński, dzięki wsparciu międzynarodowemu, dzięki wsparciu życzliwym Ukrainie i Ukraińcom narodów, takim jak my jesteśmy, Ukraina stanie się państwem mlekiem i miodem płynącym, związanym z nami nićmi przyjaźni i sojuszu, który będzie trwał na setki lat". "Wierzę w to głęboko" - zaznaczył.

Prezydent zachęcał przedsiębiorców do dalszego działania i aktywności na Ukrainie. "Oczywiście proszę to robić tak, żebyście byli bezpieczni" - powiedział.

W trakcie swojego przemówienia prezydent wskazał, że polski biznes ma do odegrania fundamentalną rolę w odbudowie Ukrainy. "Odbudowana i zintegrowana z Europą Ukraina z całą pewnością już dziś zajmuje, ale w przyszłości jeszcze silniej zajmie, ważne miejsce na rynku europejskim i w europejskiej przyszłości, także naszej przyszłości" - powiedział Duda.

Jak przypomniał, Polska od początku wojny wspiera Ukrainę. "Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także by, w miarę możliwości, podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki. To sprawa wielkiej wagi, również w kontekście aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i warunków, które będzie musiała spełnić, aby osiągnąć ten cel" - powiedział prezydent.

Wskazał, że Ukraina musi uporać się z postsowieckim dziedzictwem, zwalczyć korupcję, wprowadzić transparentne mechanizmy w administracji i gospodarce, zapewnić przestrzeganie prawa, wprowadzić regulacje klimatyczne.

Jak podkreślił prezydent, te trudne i ważne reformy są ogromnym wyzwaniem dla kraju, który jest w trakcie wojny, ale jednocześnie to wielkie szanse o przełomowym potencjale. "Możemy wesprzeć w tym Ukrainę, pomagając w podnoszeniu kraju ze zniszczeń wojennych. Widzę tutaj ogromną rolę dla polskich przedsiębiorców" - oświadczył Duda.

Dodał, że obecna siła polskiej gospodarki to z całą pewnością efekt pracy polskich przedsiębiorców, a stały rozwój Polski - jak mówił, zwracając się do zebranych - "to państwa w największej mierze ogromna zasługa".

Prezydent wskazał, że wśród uczestników kongresu są przedsiębiorcy, którzy od dawna prowadzą współpracę z partnerami z Ukrainy. Przypomniał też, że Polska od lutego 2022 roku jest wielkim centrum logistycznym i kanałem dostarczania pomocy.

"Elementem naszego wsparcia jest też obecność polskich firm (w Ukrainie - PAP). Mimo trwających działań wojennych polskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, wykończeniowej czy innych stale prowadzą swoją działalność na terytorium Ukrainy, a część z nich już teraz planuje poszerzenie swojej działalności i nowe inwestycje. Liczni polscy przedsiębiorcy, a także samorządowcy współpracujący z ukraińskimi partnerami, doskonale znają nie tylko rynek ukraiński, ale też i obecne realia. Dziękuję ogromnie za to, że dzielą się państwo swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w panelach i debatach tego kongresu" - mówił.

Dodał, że spotkanie w Poznaniu otwiera dla przedsiębiorców nowe pola do działania. "Cieszę się, że Poznań jest miejscem kluczowych debat o przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny. Cieszę się, że aktywny udział w nich biorą polscy przedsiębiorcy. Obecność wszystkich państwa na kongresie pokazuje, że niepodległa i nowoczesna Ukraina ma dla Europy duże znaczenie" - zaznaczył prezydent.

Kongres Odbudowy Ukrainy "Common Future" rozpoczął się w czwartek w Poznaniu. W dwudniowym wydarzeniu, odbywającym się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, bierze udział ponad 1 tys. uczestników z Polski i Ukrainy. W 40 zaplanowanych debatach wystąpi łącznie ponad 100 panelistów. Wśród poruszanych w trakcie kongresu tematów są kwestie związane m.in. z finansowaniem odbudowy Ukrainy, czy dotyczące wyzwań logistycznych związanych z procesem odbudowy.