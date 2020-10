Prezydent: Nośmy maseczki, zostańmy w domu

Prezydent odwiedzał w piątek powstający na stadionie narodowym PGN Narodowym szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19.

Andrzej Duda podkreślił, że poza opieką zdrowotną nad chorymi trzeba też ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, a więc przede wszystkim przestrzegać zasad sanitarnych.

Prezydent podkreślił konieczność noszenie maseczek. "Polecam nosić je nie tylko w miejscach publicznych, ale także w sytuacjach bardzie prywatnych, ze znajomymi. Naprawdę warto tych maseczek używać. Nie jest to może komfortowe, ale z całą pewnością bezpieczniejsze dla zdrowia" - powiedział.

Ze szczególnym apelem zwrócił się do ludzi młodych. "Chrońmy seniorów ponad wszystko. Pomagajmy, dostarczajmy im pożywienie, zachęcajmy do tego, by pozostali w domu" - powiedział prezydent.

Duda zaapelował też, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty na cmentarzach i spotkania rodzinne w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

"To bardzo ważne, aby po tych dniach, na skutek przemieszczania się, wzajemnych kontaktów, abyśmy nie mieli intensyfikacji rozprzestrzeniania się koronawirusa" - podkreślił prezydent.