To jedno z przedsięwzięć, które uważam za absolutnie najważniejsze, tak o CPK mówił w czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Drugim porównywalnym są elektrownie jądrowe – dodał.

"Po to budujemy CPK, żeby tutaj lądowały samoloty i żeby wszystkie związane z tym dochody szły do polskich przedsiębiorców i do budżetu. W samym porcie i w jego bezpośrednim pobliżu ma powstać 35 tysięcy miejsc pracy. Ile takich miejsc pracy powstanie w całej Polsce, nie wiadomo. Ta inwestycja jest skarbem" - oświadczył w czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że z CPK wiążą się inwestycje w sieć drogową i kolejową, w tym budowa 2 tys. km nowych linii kolejowych, "które jednocześnie skomunikują i scentralizują komunikacyjnie Polskę".

"To jest świetne rozwiązanie, które musi zostać zrealizowane, choć będą nam w tym przeszkadzali" - zastrzegł prezydent. "Ta inwestycja ma znaczenie fundamentalne, ale jest też testem, czy jesteśmy w stanie zrealizować nasze interesy - bo to jest realizacja naszych interesów, czy jesteśmy w stanie zrealizować nasz interes wbrew oporom innych" - tłumaczył.

Prezydent przypomniał, że w środę w Zakopanem ogłosił, że Polska będzie aplikować o możliwość organizowania igrzysk olimpijskich w 2036 r. w naszym kraju.

"Jeśli będziemy mieli CPK w 2036 roku, to będziemy w 100 proc. gotowi na igrzyska, aby je przeprowadzić" - stwierdził.

Wskazał, że CPK ma znaczenie nie tylko jako komunikacyjny port cywilny.

"Będziemy mieli centrum komunikacyjne na skalę światową. Jest nam ono bardzo potrzebne, wielkie lotnisko, na którym będą mogły lądować różne samoloty, nie tylko samoloty cywilne, jeśli będzie taka potrzeba, ale również te największe, przewożące zaopatrzenie militarne, wojskowe, żołnierzy. Bardzo dzisiaj brakuje takich miejsc, żeby można było przemieścić żołnierzy i sprzęt, jeśli tego potrzeba sprawnie" - zauważył prezydent.

"Wystarczy powiedzieć, że jedyne lotnisko, z którego można zaopatrywać Ukrainę dzisiaj sprawnie komunikacyjnie, jest właśnie u nas. To niewielkie stosunkowo lotnisko jak na skalę światową. Dlatego potrzebujemy CPK i potrzebuje go nasza część Europy" - dodał.

"Możecie liczyć na moje wsparcie w każdej sytuacji, to jedno z przedsięwzięć, które uważam za absolutnie najważniejsze" - zadeklarował. "Drugim porównywalnym są elektrownie jądrowe, które chcemy zrealizować, to nasze być albo nie być energetyczne" - podkreślił prezydent.