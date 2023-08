Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym, której celem jest skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych w gminach o podwyższonym poziomie bezrobocia – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie.

"(…) celem tego aktu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do 5 lat albo 10 lat - w zależności od poziomu bezrobocia" - stwierdzono w uzasadnieniu.

W komunikacie wyjaśniono, że dzięki zmianom podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki.

"Środek trwały musi znajdować się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin" - stwierdzono w komunikacie.

Wyjaśniono, że jeśli środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat. Z kolei jeśli stopa bezrobocia wynosi powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

"Spełnienie powyższych warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń, tj.: (1) uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę; (2) upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu; (3) środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia" - wyjaśniono w komunikacie.

Dodano, że wartości wskaźników, dotyczących przeciętnego bezrobocia w powiecie oraz wskaźnika dochodów podatkowych będzie publikować Ministerstwo Finansów do 31 grudnia każdego roku w "Monitorze Polskim".

Wskazano ponadto, że nowe regulacje będą miały zastosowanie do środków trwałych będących budynkami czy też lokalami niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po dniu 31 grudnia 2023 r. nastąpiło: "uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy, albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia".

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.