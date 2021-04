Prezydent: Pomoc dla branż dotkniętych kryzysem będzie utrzymana

Weterynarze piszą do prezydenta

Prezydent wśród tematów posiedzenia Rady Gabinetowej wymienił także sytuację gospodarcza kraju. Przypomniał, że bezrobocie w marcu spadło i było mniejsze niż szacowano. "Jest to trend korzystny, mam nadzieję, że on się utrzyma" - zaznaczył Duda.

Jak dodał, zgodnie z informacjami, które otrzymał, wzrósł również polski eksport netto. "To bardzo dobra wiadomość, mam nadzieję, że także dzięki tym danym i tej sytuacji, jaka dzisiaj znajduje się polska gospodarka, uda nam się wyjść z tego kryzysu spowodowanego koronawirusem szybko" - mówił prezydent.

"Jeżeli chodzi o branże, które zostały w szczególny sposób dotknięte kryzysem, to oczywiście ta pomoc, która w tej chwili dla nich jest realizowana, będzie utrzymana w czasie, kiedy to będzie niezbędne. Mam nadzieję, że większość z tych podmiotów gospodarczych, większość z tych firm będzie mogła, po ustąpieniu pandemii koronawirusa, w momencie, gdy ona znacząco osłabnie, wracać do swojego funkcjonowania" - dodał.

Prezydent wyraził nadzieję, że wrócimy do "życia wolnego od obostrzeń". Apelował także o zachowanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie obostrzeń i nieignorowanie ewentualnych objawów zakażenia.