Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się kadencji Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, która reformuje system dowodzenia polskiej armii, zostanie uchwalona ponad wszelkimi podziałami - powiedział w Sejmie Prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji prezydent Andrzej Duda powiedział, że "musimy szybko wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie".

"Musimy je wyciągać po to, by jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo naszego kraju i kontynentu. Dlatego - jak zaznaczył - pod koniec kadencji poprzedniego parlamentu złożyłem w Sejmie projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa - ustawy, która reformuje system dowodzenia polskiej armii. Zapraszam do współpracy nad tym niezwykle ważnym tematem" - oświadczył prezydent.

"Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się właśnie kadencji Sejmu ta ważna ustawa zostanie przez państwa uchwalona ponad wszelkimi podziałami" - mówił Andrzej Duda.