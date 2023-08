Zwiększenie świadczenia z kwoty 500 zł do 800 zł wielokrotnie pokrywa wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Tarczynie.

W Tarczynie odbyło się uroczyste podpisanie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i spotkanie z rodzinami. Na mocy nowelizacji od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł.

"Uważam, że to jest dużo, bo jeżeli do tej pory było to 500 zł, a teraz jest 800 zł, to jest to ponad 60 proc. wzrostu świadczenia" - powiedział prezydent Duda.

Jak zaznaczył, "chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomity sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce".

"Jest to więc realne zwiększenie tego świadczenia, a nie tylko wyrównanie strat, które wywołała inflacja. Jest to po prostu realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci" - powiedział prezydent.

Autorzy: Magdalena Gronek, Karolina Kropiwiec

