Czas rządów Platformy Obywatelskiej i czas rządów Donalda Tuska to był koszmarny czas pod względem tego, jak wyglądała sytuacja społeczna w Stalowej Woli – powiedział w środę prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Dodał, że za rządów PO pracę straciło kilka tysięcy mieszkańców.

W środę po południu w Stalowej Woli ma się odbyć manifestacja polityków Platformy Obywatelskiej odnosząca się do Huty Stalowa Wola i zaniechań PiS wobec tej spółki.

Na zwołanej konferencji prasowej przed budynkiem HSW prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny (PiS) oraz wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka mówili o HSW. Ten drugi zaznaczył, że po wygraniu wyborów PiS postawił na to, żeby wspierać i budować polski sektor obronny, w przeciwieństwie do PO. Wiceminister podał, że na koniec rządów PO w 2015 r. wynik HSW był na minimalnym zysku, ok. 400 tys. zł. "Natomiast za ubiegły rok spółka miała 116 milionów złotych zysku" - dodał.

Śliwka podał również dane dotyczące kontraktów dla HSW. Jak mówił, do Huty od 2007 r. do 2022 r. trafiło ponad 17,5 mld zł (wartość kontraktów) z czego, jak zaznaczył, od 2016 r. było to ponad 16 mld zł.

"Widzimy jaka jest przepaść między tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości dawał kontakty do Huty Stalowa Wola, a jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej. Politycy PO mają wyjątkowy tupet przyjeżdżając dzisiaj do Stalowej Woli, na czele z panem (Tomaszem) Siemoniakiem, który był wicepremierem i ministrem obrony narodowej, (…) który zasłynął tym, że jego największymi zakupami były tablice Mendelejewa dla polskiej armii" - powiedział Śliwka.

W ocenie wiceministra, politycy PO w ogóle nie radzili sobie ze spółkami Skarbu Państwa i w kwestiach obronnych.

Śliwka zarzucił również rządowi Donalda Tuska, że nie zamówił w HSW armatohaubicy Krab. "Pomimo tego, że była już produkowana w HSW" - dodał.

Wiceminister mówił również, że w czasach rządów PO zwolnionych zostało w Stalowej Woli 8 tys. osób. "Wszystko zaczęło się od decyzji nominatów PO. Te błędne decyzje zostały naprawione po 2016 roku i to wynikało z działań rządów PiS, te 16 mld zł, które za czasów rządów PiS trafiło do HSW" - mówił.

Śliwka przypomniał, że niedawno premier Mateusz Morawiecki podjął decyzje o przeznaczeniu 600 mln zł na inwestycje w HSW. Dodał, że w najbliższym czasie trafi kolejne 1,2 mld zł, m.in. na przygotowanie linii produkcyjnych dla wozu piechoty Borsuk i Raka. Zadeklarował też, że w HSW odbywać się będzie polonizacja koreańskiej armatohaubicy K9.

"Biorąc to wszystko pod uwagę, to trzeba mieć wyjątkowy tupet, żeby politycy PO i PSL przychodzili i krytykowali, jak wygląda polski sektor zbrojeniowy. Oni zwijali sektor zbrojeniowy. Rząd Donalda Tuska nie chciał współpracować z polskim sektorem zbrojeniowym. Nie był zainteresowany wspieraniem polskich spółek i miast jak Stalowa Wola, wolał wybierać politykę służalczą wobec Kremla" - mówił Śliwka.

Polityk zadeklarował, że rząd PiS robi wszystko, żeby takie miasta, jak Stalowa Wola się rozwijały. "W przeciwieństwie do tego jak rządziła PO, bo rządziła w sposób skandaliczny. Świta z Siemoniakiem, (Zdzisławem) Gawlikiem, (Rafałem) Baniakiem, (Włodzimierzem) Karpińskim doprowadzała do tego, że dawne miasta wojewódzkie traciły blask. A dzisiaj, patrząc na HSW możemy z dumą powiedzieć, że jest to perełka tworząca produkty eksportowe" - powiedział.

Obecny na konferencji prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że obecnie HSW jest bardzo ważnym miejsce, w którym produkowane są najnowocześniejsze systemy obronne. "Huta jest miejscem, w którym rozumie się bezpieczeństwo" - dodał.

W ocenie Nadbereżnego, po zwycięstwie PiS nastąpiła "fundamentalna zmiana" dotycząca zaufania dla polskiego przemysłu obronnego i takie zakłady, jak HSW dostały szansę na rozwój. "Niestety dzisiaj, pomimo że Huta Stalowa Wola jest w tak historycznym momencie rozwoju pojawiają się osoby, konkretnie z Platformy Obywatelskiej, która chce przeszkadzać wielkiemu planowi budowy bezpieczeństwa państwa polskiego" - mówił prezydent Stalowej Woli.

Jak mówił Nadbereżny, czas rządów PO i czas rządów Donalda Tuska to koszmarny czas pod względem tego, jak wyglądała sytuacja społeczna w Stalowej Woli. Prezydent przypomniał, że za rządów PO w Stalowej Woli upadło kilka dużych zakładów m.in. Zakłada Zespołów Napędowych czy Kuźnia.

Nadbereżny przypomniał, że w 2009 r., kiedy Huta stała na krawędzi bankructwa, rząd Donalda Tuska pożyczył HSW 60 mln zł. "A co robi rząd Mateusza Morawieckiego, nie udziela pożyczki, tylko przeznacza na dokapitalizowanie HSW blisko dwa miliardy złotych. To 300 razy więcej pomocy udzielonej przez rząd PiS niż przez rząd PO" - powiedział.

Zarzucił również politykom PO brak szacunku do ludzi pracy.

Nadbereżny zapowiedział, że w czasie manifestacji polityków PO odbędzie się kontrmanifestacja. "Wezmą w niej udział wszyscy, którzy opowiadają się za rozwojem HSW. Jeśli politycy PO chcą zabierać głos ws. HSW to nie chcą rozwoju Huty. My na to nie możemy pozwolić. Chcemy w pokojowy sposób powiedzieć +tak+ dla rozwoju HSW. Nie dla czasów rządów PO w HSW" - mówił.