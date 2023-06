Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podczas uroczystego otwarcia tunelu pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin.

"Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski, jak to w 2007 r. powiedział pan premier Kaczyński, uznając, że budowa tunelu pod Świną to polska racja stanu" - podkreślił Żmurkiewicz.

Wspomniał, że "realna szansa na budowę stałej przeprawy po raz pierwszy miała miejsce w lipcu 2007 r.", kiedy Świnoujście odwiedzili premier Jarosław Kaczyński oraz minister Joachim Brudziński. "Podczas krótkiej wizyty premier stwierdził, że Świnoujście należy przyłączyć do Polski" - oznajmił prezydent miasta.

W trakcie uroczystości odtworzono film z wizyty premiera Kaczyńskiego w Świnoujściu. "Wtedy się to zaczęło" - powiedział.

Na wielkim ekranie wyświetlono materiał wideo, na którym Jarosław Kaczyński zapowiadał budowę tunelu. "Świnoujście, część polska wyspy Uznam, to początek naszego kraju, to początek Polski - można powiedzieć - licząc od północnego zachodu. Ta część była przez wiele lat i ciągle jest niepołączona drogami (...). Postanowiliśmy tę niewłaściwą sytuację zmienić. Podjęta została decyzja i zaczyna się proces jej realizacji. (...) W końcu zostanie tutaj wybudowany tunel" - mówił wówczas Jarosław Kaczyński.

Tunel pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin, ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Dotychczas, aby dostać się do kurortu, konieczne było przeprawianie się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Teraz przejazd ma trwać 3 minuty.