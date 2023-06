Tunel pod Świną to najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja; jestem przekonany, że poprawi ona jakość życia mieszkańców Świnoujścia oraz odwiedzających ich gości - napisał w liście do uczestników uroczystości otwarcia tunelu prezydent Andrzej Duda.

List odczytał szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Prezydent podkreślił w nim, że tunel pod Świną to najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja. "Po wielu dziesięcioleciach przestanie być ono jedynym polskim miastem, niemającym stałego połączenia drogowego z pozostałym terytorium naszego kraju" - napisał Duda.

Zwrócił również uwagę, że w Świnoujściu znajduje się strategiczny obiekt - terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego. Przypomniał słowa jego patrona, prezydenta Kaczyńskiego, że "w Świnoujściu Polska się nie kończy, lecz dopiero zaczyna".

"Miasta takie, jak to mają potencjał, który trzeba wykorzystać i również one mogą być wizytówkami naszego kraju. Także w mniejszych miejscowościach mieszkają Polacy, obywatele RP, prawdziwi gospodarze naszego kraju i jego zbiorowy suweren. To z myślą o nich powstają liczne inwestycje, takie, jak otwierany dziś tunel" - mówił.

W ocenie prezydenta inwestycja ilustruje "cywilizacyjny przełom oraz zmianę filozofii rządzenia, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszej ojczyźnie: nie dzielonej już na Polskę A i Polskę B, stawiającej sobie ambitne cele i dynamicznie się rozwijającej".

Duda zaznaczył, że duże inwestycje drogowe, kolejowe i lotnicze, energetyczne i przemysłowe nie tylko przynoszą wymierne korzyści poszczególnym regionom i pełnią funkcję kół zamachowych gospodarki narodowej, ale także wpływają na sposób myślenia obywateli. "Jestem przekonany, że ta nowoczesna, zaawansowana technologicznie inwestycja na wiele dziesięcioleci poprawi jakość życia mieszkańców Świnoujścia oraz odwiedzających ich gości" - dodał.

"Mocno wierzę, że pozytywne zmiany, jakie dokonują się w naszym kraju, wyznaczają nowe minimum, do którego muszą odtąd aspirować wszyscy kandydaci do służby publicznej" - napisał prezydent. "Przed Polską i Polakami otwierają się obecnie nowe ścieżki rozwoju, nowe szanse i możliwości. Ufam, że wspólnym wysiłkiem dobrze je wykorzystamy, że droga do realizacji naszych aspiracji i marzeń stoi przed nami otworem" - dodał.