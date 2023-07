Ustawa o 14. emeryturze, jak i cały szereg aktów prawnych wspierających seniorów, to efekty dobrego współdziałania władz. Seniorzy są naszym skarbem, należą im się godne warunki życia - podkreślił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

19 lipca prezydent podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W poniedziałek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie to ma przysługiwać na stałe.

"Ta ustawa, tak jak i cały szereg innych aktów prawnych, które wspierają seniorów, (...) to są efekty dobrego współdziałania władz, o którym bardzo często mówimy, a które jest tak bardzo ważne do tego, by osiągać sukcesy" - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek razem z premierem Mateuszem Morawieckim oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg odwiedził Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej.

Prezydent podkreślił, że "chciałby, by to współdziałanie władz przekładało się na różne aspekty, także na kwestie naszej polityki zagranicznej". "Kolejny przykład tego współdziałania będziemy mieli w najbliższych dniach - ustawa, która ma o tym współdziałaniu mówić w ramach właśnie UE, naszej przyszłej prezydencji także w UE w 2025 roku - będzie w najbliższym czasie rozpatrywana przez Sejm" - podkreślił. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na piątek.

"Mamy tam już wszystkie konieczne uzgodnienia, także bardzo mnie cieszy to, że tę politykę realizujemy z panem premierem wspólnie, z większością parlamentarną, bo to są takie kwestie, które wymagają pewnej zgody politycznej w Polsce" - zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił, że "seniorzy są naszym skarbem". Jak wskazywał, to pokolenie, które starało się o wolną Polskę i ją wywalczyło na przełomie lat 80. i 90., gdy kraj odzyskał pełną suwerenność i niepodległość. Duda zaznaczył, że - po latach ciężkiej pracy i starań dla Polski - temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia.