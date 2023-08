Ustawa o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość; osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych, mają określony staż pracy i ukończyły 55 lat w przypadku kobiet, a mężczyzn 60 lat, będą mogły przejść na emeryturę pomostową - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy w sprawie emerytur pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

Zapisy nowelizacji wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność" z 7 czerwca tego roku.

Prezydent ocenił, że podpisanie ustawy ma "doniosłe znaczenie prawne i społeczne, ale także symboliczne".

"Symboliczne stąd, że w 2008r., kiedy toczyła się batalia na temat spraw związanych z wiekiem emerytalnym i emerytur pomostowych, to ja wtedy w Sejmie, w polskim parlamencie, reprezentowałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj, można powiedzieć, dopełniamy w jakimś sensie tamtej walki, którą wtedy toczył pan prezydent o to, by zasady sprawiedliwości (...) były realizowane" - stwierdził.

Prezydent podkreślił, że nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość. "Osoby, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 roku, a pracowały czy to w warunkach szkodliwych dla zdrowia czy szczególnie uciążliwych, czy w warunkach szczególnego obciążenia fizycznego albo psychofizycznego - wykonywały pracę w takich zawodach jak chociażby górnik, hutnik, rybak czy osoba sprawująca opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, czy też ratownik medyczny, czy inne zawody o takich właśnie cechach - osoby, które takie zawody wykonywały (...), mają określony staż pracy i ukończyły - kobieta 55 lat a mężczyzna 60 lat, będą mogły przejść, dzięki tej ustawie, na emeryturę pomostową" - wyjaśnił.

Poinformował, że w środę podpisana została także nowelizacja Karty Nauczyciela, która przywraca tej grupie zawodowej prawo do wcześniejszej emerytury.

Prezydent wskazał, że nauczyciel, który przepracował w zawodzie nauczyciela 20 lat, a w sumie ma 30 lat okresu składkowego, niezależnie od tego czy zaczął prace przed 1 stycznia 1999 roku czy po 1 stycznia 1999 roku, będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę.

"I to jest właśnie także element przywracania tej zasady sprawiedliwości" - podsumował.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że "rynek pracy stanowi rdzeń gospodarki". Jak zauważył, mamy najniższe w historii bezrobocie.

Powiedział, że jako premier zdaje sobie sprawę, że "inflacja dwucyfrowa jest potężnym problemem dla polskich rodzin i pracowników". Ale, jak dodał, "walczymy z nią i już w najbliższych kilku miesiącach ma szansę spaść do poziomu jednocyfrowego a potem spadać niżej, a poziom wynagrodzeń ma przewyższać poziom inflacji, co jest dopełnieniem uszlachetnienia rynku pracy".

Szef rządu zaznaczył, że niektóre zawody muszą mieć prawo do skorzystania z wcześniejszych emerytur. "Dzisiaj nazywamy je pomostowymi, ale rozmawiamy odważnie również o emeryturach stażowych, aby były dopełnieniem rynku pracy, którego emerytury są ukoronowaniem" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, podpisanie nowelizacji ustawy w sprawie emerytur pomostowych jest dopełnieniem sprawiedliwego rynku pracy i wzrostu gospodarczego, który później ma wspierać emerytury. "Dziękuję za to symboliczne dopełnienie tego długiego i bardzo dobrego dialogu z panem przewodniczącym. To był trudny dialog i czasami iskry leciały, ale doszliśmy do porozumienia, bo dialog jest naszym znakiem firmowym" - podkreślił.

Według przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy po wielu latach wypełnia treścią art. 59. Konstytucji RP, który mówi o swobodzie działania związków zawodowych.

"Zamknęliśmy etap trudnych rozmów i negocjacji z rządem. To konsumuje nasze porozumienie podpisane 7 czerwca br. w Stalowej Woli" - powiedział Piotr Duda.

Nowela, oprócz rozwiązań dotyczących emerytur pomostowych, zapewnia też ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza z płacy minimalnej dodatek za szczególne warunki pracy. Przepisy podwyższają też roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych.