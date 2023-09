Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej wprowadzi nową jakość w polskiej ochronie zdrowia. Pomoże osobom, które wchodzą w wiek seniorski, aby były z nami jak najdłużej – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że w ciągu kilku lat możliwe będzie obniżenie zapisanej w ustawie granicy wieku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 lat.

Prezydent przyznał, że praca nad ustawą trwała długo, ponieważ wymagała szerokiej dyskusji. "Szliśmy w jednym kierunku, zatrzymywaliśmy się, czasem trzeba było zrobić kilka kroków wstecz i wprowadzić inne rozwiązania. Chcieliśmy, żeby system mógł się rozwijać stopniowo" - stwierdził.

Przypomniał, że szeroką dyskusję wywołał fakt, że zapisami ustawy objęte zostaną osoby, które ukończyły 75 lat.

"Pojawiło się wiele zarzutów, dlaczego 75 plus, dlaczego nie 65 plus. Mówiliśmy: spokojnie, trzeba zobaczyć, w jaki sposób system będzie funkcjonował. Nie chodzi o to, żeby nagle rzucić się na wielkie zadanie, gdzie liczba osób idzie w wielkie miliony, które podlegałyby systemowi - a tak byłoby, gdybyśmy mieli centra 65 plus, to jest ponad 9 mln potencjalnych pacjentów dzisiaj. A więc to byłby bardzo duży zakres" - ocenił.

Wyjaśnił, że 75 lat ukończyło obecnie mniej niż 3 mln obywateli. "Jesteśmy w stanie na tym poziomie zacząć tak, aby te centra funkcjonowały. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat możliwe będzie obniżanie tej granicy" - zaznaczył.

Dodał, że tak właśnie stało się w przypadku darmowych leków dla seniorów, gdzie granica wieku została obniżona z 75 do 65 lat. "Okazało się to możliwe po przeanalizowaniu funkcjonowania tego programu, po dokonaniu dodatkowych analiz i wyliczeń okazało się, że jest to realne" - mówił Duda.

Jak zastrzegł, ta ustawa wprowadzi nową jakość w polskiej ochronie zdrowia. "To będzie zupełnie nowy element, który rzeczywiście pomoże osobom, które wchodzą w wiek seniorski, aby były z nami jak najdłużej" - podkreślił.