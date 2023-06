Na przestrzeni tylko ostatnich kilkunastu lat zmiana na polskiej wsi jest wprost trudna do opisania, jest gigantyczna; stało się to dzięki państwa pracy i zaangażowaniu - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda, zwracając się do laureatów konkursu AgroLiga 2022.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w czwartek w Pałacu Prezydenckim wzięli udział w uroczystej Gali AgroLigi 2022.

Prezydent podkreślał, że kolejne edycje konkursu odbywają się od 1993 roku i do dziś wzięło w nich udział ponad osiem tysięcy polskich rolników i krajowych firm działających w szeroko pojętej branży rolnej. Mówił, że uczestników wyróżniała wysoka jakość gospodarstw rolnych i szeroka oferta ich usług.

Zaznaczył, że te 30 lat (trwania konkursu) "to jest ogromna zmiana, jakiej doświadczyło w tym czasie polskie państwo, nasze społeczeństwo, polski biznes", ale przede wszystkim - polska wieś. "I w kontekście tych 30 lat chcę bardzo mocno podkreślić ten element niezwykłego, absolutnie przemożnego państwa wkładu w tę zmianę i wszystko, co dzięki temu nastąpiło" - powiedział prezydent.

"Szanowni państwo, może na co dzień nie dostrzegacie jak bardzo zmieniły się państwa miejscowości, państwa gospodarstwa, państwa firmy. Jeśli ktoś codziennie dogląda swojego obejścia, majątku, gospodarstwa czy firmy, swoich pól, swojej trzody, to może tego nie widzi, ale ja mogę powiedzieć tak: na przestrzeni tylko ostatnich kilkunastu lat ta zmiana jest po prostu gigantyczna, zmiana na polskiej wsi jest wprost trudna do opisania. Jak bardzo uśredniając, zmienił się choćby wygląd zewnętrzny gospodarstw. To dzięki państwa pracy to się stało, dzięki zaangażowaniu, dzięki państwa miłości do ziemi, do pracy, do tego, co robicie, dzięki państwa zaangażowaniu to wszystko, co dzieje się jest możliwe" - podkreślił Andrzej Duda, zwracając się do laureatów konkursu.

Prezydent mówił, że są oni wybitnie uzdolnieni, oddani swojej pracy i działalności oraz stanowią wzór do naśladowania.

Dziękował - zarówno rolnikom i przedsiębiorcom rolnym jak i organizatorom konkursu AgroLigi, a także ośrodkom wsparcia, resortowi rolnictwa oraz ARiMR za ich zaangażowanie.