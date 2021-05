Prezydent Wrocławia powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie przepisów dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt.

Autor: PAP

Data: 10-05-2021, 17:20

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. fot. UM Wrocław

Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lekarze weterynarii.

- Człowieka poznaje się często po tym, jaki ma stosunek do zwierząt. My we Wrocławiu dbamy o naszych "braci mniejszych". Będziemy tę wrażliwość w ludziach budować, rozwijać, bo kochamy to miasto, ale przede wszystkim kochamy zwierzęta i zależy nam na ich dobru – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

- Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z 21 lipca 1997 roku na gminach spoczywa obowiązek dbania o zwierzęta pojawiające się na stałe czy na krócej na ich terenach. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wiedzy eksperckiej. Powołanie do Rady osób kompetentnych pozwoli na zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony i dobrostanu zwierząt – mówiła Barbara Borzymowska, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt i przewodnicząca Rady ds. Zwierząt.

Skład Rady:

Barbara Borzymowska, przewodniczącą Rady, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt;

Zofia Białoszewska, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w stanie spoczynku;

Lidia Salata, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;

Krzysztof Żurek, Biokontrola, odpowiedzialny za dzikie zwierzęta pojawiające się na terenie Wrocławia;

Edyta Gal, Fundacja Koci Zakątek;

Elżbieta Osowicz, dziennikarka;

Anna Chrobot, adwokatka, Ekostraż;

Marcin Kadej, dr hab., dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, UWr;

Angelika Wiwatowska, koordynatorka Animal Patrol, Straż Miejska;

Marta Pasikowska, lekarz weterynarii;

dr Grzegorz Sapikowski, lekarz weterynarii, UP, Lecznica Viva.