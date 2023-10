Wspieramy Ukrainę w granicach zdrowego rozsądku. Tak, jak to jest potrzebne, by kontynuować obronę Ukrainy, ale również dbać o nasze interesy i bezpieczeństwo - powiedział w niedzielę w Polsat News prezydent Andrzej Duda.

W niedzielę w Polsat News prezydent Andrzej Duda pytany był o stosunki polsko-ukraińskie.

"Jeżeli coś, co dzieje się na Ukrainie, stwarza zagrożenie militarne, czy gospodarcze ja podejmuję interwencję. Tak, jak mimo różnych oporów - również ze strony ukraińskiej - powiedziałem, że rakieta, która spadła w Przewodowie niestety była rakietą wystrzeloną przez ukraińską obronę przeciwrakietową. To był smutny wypadek, ale jednak powiedziałem prawdę, bo uważałem, że to się Polakom po prostu należy" - mówił prezydent.

Jak wskazał, podobnie było w przypadku ukraińskiego zboża. "Tak samo tutaj, jeżeli ziarno z Ukrainy zalewało polski rynek, szkodziło interesom polskich rolników, trzeba było to w sposób zdecydowany zatrzymać. I my to uczyniliśmy" - podkreślił.

Pytany o to, czy od czasu wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ kontaktował się z nim odpowiedział: "Rozmowy i relacje pomiędzy Polską a Ukrainą trwają i nie uległy żadnemu zawieszeniu".

Dopytywany o to, dlaczego szef polskiego MSZ nie pojawił się na spotkaniu europejskich ministrów spraw zagranicznych w Kijowie, prezydent przypomniał, że w spotkaniu uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Gerwel. "Polska była na tym spotkaniu reprezentowana" - stwierdził.

Komentując nieobecność przedstawicieli polskiej zbrojeniówki na spotkaniu z prezydentem Zełenskim w Kijowie, prezydent Duda odpowiedział, że polski sektor zbrojeniowy realizuje kontrakty, które zostały zawarte z Ukrainą wcześniej. Wskazał, że chodzi m.in. o odstawy armatohaubic Krab, transporterów opancerzonych Rosomak, karabinków Grot i zestawów Piorun. "Nasze firmy realizują zawarte z Ukrainą kontrakty po to, by wspomóc obronę Ukrainy. Jesteśmy też jednym z największych darczyńców jeżeli chodzi o wsparcie przekazywane Ukrainie" - mówił.

"Wspieramy Ukrainę w granicach zdrowego rozsądku. Tak, jak to jest potrzebne, by kontynuować obronę Ukrainy, ale również dbać o nasze interesy i bezpieczeństwo" - podkreślił prezydent.

Pytany o to, czy w najbliższym czasie planuje rozmowę z prezydentem Zełenskim odpowiedział: "Wtedy kiedy jest potrzeba, to zawsze z prezydentem Zełenskim rozmawiamy i nigdy nie był to problem. Mamy rzeczywiście w tej chwili kwestię zboża, która mam nadzieję niedługo zostanie rozstrzygnięta. Cieszę się, że Ukraina podjęła decyzję o zawieszeniu postępowania w trybunale, gdzie złożyła skargę, ponieważ negocjacje idą w dobrym kierunku".

Prezydent powiedział, że ubolewa nad tym, że "w systemie informacyjnym Ukrainy nie akcentowano tego, że tranzyt zboża ukraińskiego, przez polskie terytorium cały czas się toczy".

"Tranzyt, który ma zapewnić dostawy do Afryki i Ameryki Południowej był cały czas realizowany, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy został dwukrotnie zwiększony. Nie chcemy żeby ukraińskie zboże, które szkodzi polskiemu rynkowi wpływało - bardzo często w sposób nielegalny - na nasze terytorium i było sprzedawane w Polsce. To szkodzi interesom polskich rolników. My będziemy bronić polskich rolników, bo taki jest obowiązek polskich władz" - podsumował prezydent Duda.