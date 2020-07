Prezydent zachęca do kupowania polskich produktów

Prezydent: sprawy polskiej wsi są mi bliskie i znane, przykładam do nich dużą wagę

Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Starachowic mówił o patriotyzmie gospodarczym. "Zachęcam państwa do tego, żeby zwłaszcza teraz, kiedy chcemy wyjść z epidemii koronawirusa, kupować polskie towary, szukać w sklepach towarów z kodem 590, szukać ich, bo to znaczy, że towar jest towarem polskim, wyprodukowanym w naszym kraju. Jeżeli kod kreskowy zaczyna się od 590 - znaczy, że to jest nasze, polskie" - podkreślił.

"Kupuj polskie towary, to jest podstawowa rzecz, bo w ten sposób, proszę państwa, kupując towary spożywcze, wspieramy nasz przemysł, wspieramy naszych rolników, którzy nam zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego zachęcam, abyście państwo włączyli się do takiej konsumenckiej, patriotycznej polityki, żebyście to realizowali" - apelował Duda.

Jak dodał, kupując polskie towary konsumenci zasilają polską gospodarkę i budżet państwa. "W ten sposób zwiększamy swoje szanse rozwojowe" - mówił.