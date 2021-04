Problemy rolnictwa tematem spotkania ministrów rolnictwa UE

Nieformalne spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się w poniedziałek, polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynkach rolnych, ale także o Wspólnej Polityce Rolnej, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej.

Wiceminister Bartosik poinformował, że w Polsce, poza pandemią koronawirusa, na rynki rolne negatywnie wpływają takie czynniki jak grypa ptaków i afrykański pomór świń (ASF).

Jak mówił, "na rynku wieprzowiny rosnące koszty produkcji zbóż i pasz pogarszają możliwości odbudowy drastycznego spadku cen w 2020 r. Na obszarach dotkniętych ograniczeniami związanymi z ASF producenci doświadczają problemów ze sprzedażą świń oraz uzyskują niższe niż rynkowe ceny".

Wskazał, że nadal trudna jest sytuacja na rynku drobiu, pomimo wzrostu cen skupu. Negatywny wpływ ma przede wszystkim wzrost cen pasz oraz występowanie nowych ognisk grypy ptaków, co ogranicza możliwości eksportowe.

Wiceminister zauważył, że ograniczenia i obostrzenia w funkcjonowaniu sektora HoReCa, z powodu kolejnej fali pandemii COVID-19, spowodowały istotne problemy dla wielu producentów owoców i warzyw. Szacuje się, że na skutek wprowadzonych obostrzeń 80 proc. ziemniaków przeznaczonych w Polsce do sprzedaży w sektorze HoReCa nie zostało zagospodarowane. Polska zaproponowała KE przeznaczenie ziemniaków do biogazowni lub na inne cele przemysłowe, np. do przetwórstwa na spirytus do środków dezynfekujących. Chorwacja poparła polski wniosek dotyczący takiego zagospodarowania ziemniaków.

W odpowiedzi na postulaty państw członkowskich w zakresie wsparcia trudnej sytuacji m.in. sektorów owocowo-warzywnych, dotkniętych także przymrozkami wiosennymi, KE poinformowała, że "wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone". Jednocześnie zadeklarowała, że będzie na bieżąco monitorowała sytuację.

Według Komisji, znacząca pomoc finansowa w krótkim okresie wymagałaby uruchomienia środków z rezerwy kryzysowej, co oznaczałoby konieczność redukcji płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników. Poprawę sytuacji w tym sektorze należy, zdaniem KE, widzieć w szerszym kontekście poprawy sytuacji gospodarczej i znoszenia restrykcji związanych z pandemią.

Ministrowie rozmawiali także na temat reformy wspólnej polityki rolnej. Prezydencja portugalska poinformowała o możliwości zakończenia w pierwszym półroczu br. negocjacji z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu obejmującego trzy rozporządzenia.

Komisja Europejska również wyraziła poparcie co do planu osiągnięcia całościowego porozumienia w maju br. "Jest bardzo duża presja czasu na osiągnięcie porozumienia na szczeblu UE - tak, aby umożliwić państwom członkowskim zakończenie niezbędnych procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym" - czytamy w komunikacie.

"Jeżeli chodzi o +zieloną architekturę"+, to Polska może poprzeć kompromisową propozycję dotyczącą stopniowego podnoszenia limitu wydatków na ekoschematy. Istotne jest, aby zachować podejście Rady do ustalania tego limitu na podstawie alokacji na płatności bezpośrednie przed przesunięciem środków z II filaru. Polska może zaakceptować uwzględnianie 60 proc. wsparcia dla obszarów o naturalnych ograniczeniach w rozliczaniu limitu 30 proc. wydatków II filara WPR na cele środowiskowe i klimatyczne" - powiedział cytowany w komunikacie Bartosik, przedstawiając stanowisko Polski w zakresie negocjowanego pakietu.

Jak mówił, Polska popiera kompromisową propozycję dotyczącą dobrych praktyk środowiskowych (np. płodozmian), w tym utrzymania wyłączenia z tych norm środowiskowych m.in. dla gospodarstw do 10 ha. Zauważył też, że propozycja obowiązkowego przeznaczenia co najmniej 3 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne może prowadzić do konieczności wyłączania gruntów z produkcji.

Polska popiera stanowisko Rady w zakresie poziomu finansowania płatności związanych z produkcją, na poziomie 13 proc. koperty płatności bezpośrednich + 2 proc. na wsparcie do roślin wysokobiałkowych.

Komisja przedstawiła wyniki oceny strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt (2012-2015). Państwa członkowskie podkreślały konieczność podnoszenia dobrostanu i odpowiadania na oczekiwania konsumentów w tym zakresie.

Ministrowie dyskutowali również na temat wpływu obecnie zmienianej unijnej polityki handlowej na rolnictwo przy uwzględnieniu celów WPR oraz zwiększonych ambicji środowiskowych.

Zasadniczym wyzwaniem w ocenie Polski jest możliwość skutecznej egzekucji zobowiązań, podjętych przez partnerów w ramach umów z UE i ograniczenia utrzymujących się barier w handlu" - powiedział Bartosik. Dodał, że polski eksport rolno-spożywczy jest często ograniczany bądź nawet blokowany poprzez stosowanie przez partnerów handlowych nieuzasadnionych barier. Są to zarówno bariery pozataryfowe, w szczególności pod postacią środków sanitarnych i fitosanitarnych, oraz bariery taryfowe, takie jak cła ochronne czy antydumpingowe.