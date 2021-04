Procter and Gamble zwraca uwagę na nawyki dla środowiska

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, Procter & Gamble, producent takich marek jak Ariel, Always, Gillette, Head & Shoulders czy Pampers podkreśla swoje zaangażowanie w działania, które umożliwiają pięciu milionom konsumentów dokonywanie zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Umożliwianie i inspirowanie do odpowiedzialnej konsumpcji to jedno z głównych zobowiązań firmy podjętych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Ambition 2030”.

Według badania przeprowadzonego przez P&G 2/3 ankietowanych chce żyć bardziej ekologicznie, a blisko 90% rodziców dba o ekologię pod wpływem swoich dzieci. Jednak mniej niż połowa badanych dokonuje świadomych ekologicznie wyborów w domu tak często, jak by tego chcieli. Większości z nich najbardziej przeszkadza w tym brak wiedzy.

Przejście od chęci do działania i zmiana naszych zachowań w domu może korzystnie wpłynąć na naszą planetę, przyczyniając się m.in. do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych czy zużycia prądu i wody. Spośród 28 różnych źródeł emisji gazów cieplarnianych na całym świecie to właśnie gospodarstwa domowe odgrywają kluczową rolę i znajdują się w pierwszej trójce na równi z transportem drogowym[1].

Dlatego każda drobna zmiana naszego zachowania – pranie w zimnej wodzie, krótsze prysznice, zakręcanie kranu podczas mycia zębów i golenia czy częstszy recykling – może przynieść znaczące efekty. W 2010 r. P&G zobowiązało się w ciągu dziesięciu lat zwiększyć udział energooszczędnych programów prania do 70%. Choć cel ten udało się osiągnąć już w 2019 r, firma i jej globalne marki jak Ariel, Tide, Vizir kontynuują swoje wysiłki w tym obszarze, zachęcając konsumentów do prania w niższych temperaturach.

Według badania P&G przeprowadzonego w krajach europejskich, 75% konsumentów (w Polsce 65%) oczekuje, że kupowane przez nich marki pomogą im prowadzić bardziej ekologiczny styl życia. Dlatego P&G wykorzystuje zasięg, innowacyjność i wiedzę swoich marek, by sprawić, że ekologia stała się atrakcyjnym wyborem dla każdego. Dzięki formułom produktów i opakowaniom z mniejszą zawartością plastiku pierwotnego, ułatwiającym wielokrotne użycie czy recykling, konsumenci mogą dokonywać ekologicznych wyborów podczas codziennych czynności w domu. Na przykład:

Pranie w niskich temperaturach: kampania marki Ariel „Liczy się każdy stopień”, zachęcająca do prania w krótkich cyklach i w niskiej temperaturze. Podkreśla ona, że już obniżenie temperatury o 10°C korzystnie wpłynie na planetę tj pozwala to zaoszczędzić wodę i energię potrzebną do jej podgrzania. Dzięki właściwym środkom do prania, takim jak kapsułki Ariel czy Vizir, ubrania mogą być tak samo dobrze uprane jak w dłuższych cyklach oraz w wyższej temperaturze i na dłużej pozostaną w dobrym stanie.

Niech żyje zmywarka: Marka Fairy wie, że używając zmywarki można zaoszczędzić wodę. W jednorazowym cyklu, zmywarka zużywa ok. 13L wody, podczas gdy w trakcie ręcznego mycia takiej samej ilości naczyń, trzeba zużyć kilkadziesiąt litrów wody więcej. Już umycie 8 talerzy w zmywarce z wykorzystaniem tabletki Fairy, to oszczędność wody w stosunku do zmywania ręcznego.

Redukcja, recykling i wielokrotne użycie opakowań: P&G dba o to, aby dzięki firmie konsumenci mogli ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych. Marki Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie wprowają rozwiązanie składające się z butelek wielokrotnego użytku wykonanych w 100 proc. z aluminium oraz opakowań uzupełniających. Co ważne, opakowania uzupełniające w pełni nadają się do recyklingu, a do ich wytworzenia zużywa się o 60 proc. mniej plastiku. P&G Beauty poinformowało również o znaczących postępach w działaniach zmierzających do zmniejszenia zużycia pierwotnego plastiku w opakowaniach szamponów i odżywek o 50% do końca roku 2021. Ich efektem będzie ograniczenie zużycia pierwotnego plastiku o ponad 300 000 ton.

Przykłady działań podejmowanych przez marki to tylko wybrane możliwości, z których każdy skorzystać, by wypracować takie nawyki, które pomogą zadbać o planetę. Na początku tego roku firma opublikowała 21 postanowień na rzecz planety, których celem było ułatwić konsumentom przejście od zamiarów do czynów.

Problemy ekologiczne dotyczą każdego z nas, a wspólnie możemy przyczynić się do ich rozwiązania. Każdy z nas produkuje odpady, korzysta z wody i energii. Podejmując małe kroki, podczas codziennych czynności w domu, może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dzięki naszym markom, chcemy sprawić, aby drobne domowe czynności współkształtowały ekologiczny, przyjazny dla środowiska styl życia. Zobowiązaliśmy się do tego w ramach naszych celów zrównoważonego rozwoju Ambition 2030 – mówi Justyna Rymkiewicz, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.

Wzrost zainteresowania ekologią i wdrażania nowych pro-środowiskowych nawyków dzieje się często pod wpływem dzieci. Dlatego też P&G stawia na edukację najmłodszych. Wraz z Fundacją Nasza Ziemia i zespołem metodycznym stworzyli kompleksowe materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych pod tytułem „Uczniowskie Ekonawyki” oraz „Czysta Ziemia: ekodetektywi na tropie domowych nawyków”. Ich celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do świadomego dbania o środowisko i przekazanie podstawowych informacji, które mogą w tym pomóc. Materiały są dostosowane do zdalnej edukacji i nauczyciele oraz rodzice mogą je wykorzystać na lekcjach różnych przedmiotów, a także w czasie pozaszkolnym. Zakres tematyczny dotyczy proekologicznych działań odnośnie oszczędzania wody, energii i segregacji odpadów.