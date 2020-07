Procter&Gamble chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych

Firma Procter & Gamble zobowiązała się, że w ciągu najbliższej dekady prowadzone przez nią działania operacyjne będą neutralne emisyjnie. P&G osiągnie ten cel dzięki różnorodnym działaniom interwencyjnym, zapewniającym ochronę, poprawę i rekultywację środowiska naturalnego. Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi dla świata kluczowy okres przyspieszenia postępu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W związku z tym, P&G wykracza poza swoje obecne, wynikające z celów ustanowionych przez SBT (Science Based Target Initiative) ambicje zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, poszerzając portfolio wdrażanych naturalnych rozwiązań klimatycznych. Pozwoli to firmie zbilansować pozostałą część emisji i utrzymać neutralność węglową w ciągu najbliższych 10 lat. Według obecnych szacunków, w latach 2020-2030 koncern będzie musiał skompensować około 30 milionów ton dwutlenku węgla.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pozostaje priorytetem P&G. Spółka jest na dobrej drodze do obniżenia o 50% emisji gazów cieplarnianych i zakupu 100% energii ze źródeł odnawialnych - do czego zobowiązała się w swojej strategii zrównoważonego rozwoju „Ambicja 2030”. Ponadto, P&G będzie kontynuować projekty w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, które mają przyspieszyć tempo całkowitego przejścia na korzystanie ze źródeł odnawialnych. Wysiłki firmy są zgodne z tym, co z naukowego punktu widzenia jest konieczne, aby możliwie skutecznie ograniczyć globalny wzrost temperatury. Niezbędne działania będą wykraczać długo poza rok 2030. Z przyczyn technologicznych, części emisji nie uda się jednak wyeliminować do 2030 r. Inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, firma przyspieszy pozytywny wpływ swoich działań już w perspektywie najbliższych 10 lat.

Najnowsze raporty podkreślają, że wprowadzane na świecie rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są niewystarczające. Najbliższa dekada to okres krytyczny z punktu widzenia obniżenia emisji do poziomu, który pozwoli na ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C. To zadanie będzie niezwykle trudne do wykonania, jeśli społeczeństwo nie zacznie ograniczać emisji przed końcem dekady. Do 2050 r. emisja dwutlenku węgla musi spaść do zera lub być blisko tego poziomu. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte konieczne działania, przyszłe pokolenia będą narażone na większe ryzyko wynikające z wpływu zmian klimatycznych, a realizacja celów Porozumienia Paryskiego stanie pod znakiem zapytania.