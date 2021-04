Procter & Gamble zwiększa skalę obiegu zamkniętego

Kompania Piwowarska i Carrefour Polska wspólnie przy "zero waste"

W Europie marki P&G w kategorii środków czystości i pielęgnacji tkanin, m.in. Ariel, Lenor, Dash czy Fairy, zaczęły stopniowo odchodzić od wielowarstwowych opakowań na rzecz jednowarstwowych opakowań polietylenowych, które można poddać recyklingowi.

Nowe opakowania spełniają miejscowe kryteria ekoprojektów, dzięki czemu wykorzystana folia trafia do odpowiedniego strumienia odpadów w sortowni.

Marki P&G z kategorii produktów do golenia wyeliminują około 545 ton plastiku rocznie.

Zgodnie z europejską strategią ekologicznej odbudowy gospodarki i planami oparcia jej na obiegu zamkniętym, P&G jako pierwsza firma FMCG dołączyła do europejskiej inicjatywy na rzecz recyklingu opakowań RecyClass. W ramach inicjatywy powstał jednolity standard certyfikacji rozwiązań w recyklingu ułatwiający zamknięcie obiegu opakowań plastikowych i umożliwiający śledzenie materiałów na każdym etapie łańcucha wartości.

P&G uzyskało ten certyfikat dla rekordowej liczby 12 produktów i rozwiązań opakowaniowych w kategoriach środków czystości do domu, do prania oraz kosmetyków do pielęgnacji włosów. Uzyskanie certyfikatu jest jednocześnie potwierdzeniem, że rozwiązania te spełniają ustalone przez RecyClass wytyczne Design-for-Recycling.

Marki P&G z kategorii produktów do golenia, takie jak Gillette i Venus, po wprowadzeniu kartonowych opakowań nadających się do recyklingu, wyeliminują około 545 ton plastiku rocznie. To stanowi równowartość ponad 55 mln butelek po wodzie. Model zakupowy oparty na ponownym wykorzystywaniu produktów, wydłuża ich życie i ogranicza ilość odpadów.

Marki Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie wprowadziły na rynek nowe, w pełni aluminiowe butelki nadające się do ponownego wykorzystania oraz opakowania uzupełniające, wyprodukowane z użyciem 60% mniej plastiku. Dzięki tym rozwiązaniem znacząco został wydłużony cykl życia produktu.