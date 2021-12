Producenci coraz częściej specjalizują się w BIO

Rośnie liczba polskich producentów, którzy mogą pochwalić się certyfikatem BIO. Na początku 2022 roku zmieniają się unijne przepisy, więc łatwiej będzie uzyskać dane o producentach.

Autor: materiał prasowy

Data: 09-12-2021, 13:45

Rośnie liczba producentów z certyfikatem BIO; fot. shutterstock

Rynek BIO rośnie

Według szacunków agencji Nielsen wartość kategorii produktów ekologicznych, do których należy segment BIO, pomiędzy rokiem 2019 a 2020 wzrosła aż o 20 proc. Tendencja dwucyfrowego wzrostu rok do roku utrzymuje się już od kilku lat. Ostatni rok, trudny dla wielu branż, tylko wzmocnił ten sektor. Wielu Polaków zwróciło się w tym czasie w stronę natury, a zdrowie znalazło się na szczycie listy priorytetów.

Certyfikowane produkty BIO. Co je wyróżnia?

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można przeczytać, że produkty BIO „wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.”

Nowe przepisy w 2022 roku

Unia Europejska ma ambitny plan produkcji aż 25 proc. całej żywności w 2030 roku w gospodarstwach ekologicznych – czyli w takich, które mają określone certyfikaty. Dzisiaj w Unii to już 7,4 proc. wszystkich gospodarstw. To pokazuje, że Polska ma jeszcze wiele do nadrobienia, bo zaledwie ok. 0,5 proc. terenów rolnych należy do eko-producentów. Ta liczba jednak stale się zwiększa.

W 2020 roku łącznie liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 20 274. W Polsce certyfikaty PL-EKO (tzw. „unijny zielony liść”) może wydawać kilkanaście firm. W bazie tylko jednej z nich (Bioekspert) w 2021 roku było kilkaset aktualnych certyfikatów z branży przetwórstwa, zbioru i produkcji ekologicznej. Od przyszłego roku zmienia się unijne prawo i wówczas pojawi się jeden, jednolity wykaz wszystkich producentów – zamiast osobnych baz każdej certyfikującej jednostki, jak to ma miejsce dotychczas.