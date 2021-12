Producent nawozów uspokaja rolników i wskazuje źródła podwyżek

Produkujemy nawozy pomimo trudnej sytuacji branży - poinformował 23 grudnia Anwil. Spółka zapewniła, że podejmuje "wszelkie działania i starania, aby minimalizować wpływ sytuacji makroekonomicznej na klientów docelowych."

W opublikowanym 23 grudnia oświadczeniu Anwil informuje, że opłacalność produkcji nawozów, zwłaszcza azotowych została ograniczona przez zmiany cen gazu, które tylko w ciągu ostatniego roku wzrosły aż o 600 proc.

- Ta sytuacja mocno obciążyła wytwórców nawozów i część z nich wstrzymała produkcję. Anwil, jako jedna z nielicznych firm, utrzymał ciągłość produkcji i zapewnił dostępność tego ważnego dla branży rolniczej produktu na rynku - chwali się firma.

Ceny gazu windują ceny nawozów

​Obecnie ceny gazu mają już 90-procentowy udział w kosztach produkcji nawozów azotowych - wskazuje Anwil.

- Porównując ceny z grudnia tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz podrożał ponad 7-krotnie (grudzień 2020 – ok. 72,15 zł za MWh vs. grudzień 2021 ok. 531,51 zł za MWh*) - wskazuje spółka.

Producent zwraca uwagę, że negatywne trendy widać nie tylko na polskim rynku.

Anwil: Nawozy drożeją nie tylko w Polsce

- Decyzje podejmowane przez zagraniczne koncerny chemiczne wyraźnie pokazują, że kwestia drożejących cen gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych jest problemem ogólnoświatowym. Zmagają się z nim praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, wykorzystujący ten surowiec w produkcji - informuje Anwil.

W Anwilu aktualnie trwa wcześniej zaplanowany postój technologiczny jednej z linii produkcyjnych nawozów. Spółka podejmuje wszelkie działania i starania, aby minimalizować wpływ sytuacji makroekonomicznej na klientów docelowych.