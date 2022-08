Producent Thermomixu ostrzega przed możliwością poparzenia. Zmiana w instrukcji obsługi

Autor: AK

Data: 24-08-2022, 13:41

Podczas gotowania w temperaturze 95°C lub wyższej w urządzeniu Thermomix® należy używać koszyczka zamiast miarki TM6 dopasowanej do pokrywy. Przepisy do urządzenia Thermomix® zostały zaktualizowane.

Producent Thermomixu zmienił instrukcję jego użytkowania ze względów bezpieczeństwa/ fot. mat. prasowe

"Jako firma sprzedaży bezpośredniej Vorwerk utrzymuje bliskie relacje z przedstawicielami handlowymi i klientami Thermomix®. Dzięki temu firma rodzinna z Wuppertalu jest w stanie bardzo wcześnie zidentyfikować możliwe obszary problematyczne, które mogą wpłynąć na użytkowanie urządzenia Thermomix®. Zauważyliśmy kilka przypadków wystąpienia problemu podczas korzystania z urządzenia Thermomix®" - poinformował jego producent.

Jak tłumaczy firma, w rzadkich sytuacjach – częściowo również ze względu na przepełnienie naczynia miksującego – podczas korzystania z określonych przepisów może wystąpić problem z użytkowaniem urządzenia Thermomix®.

Zastosowanie miarki może spowodować oparzenia

"Standardowa miarka urządzenia Thermomix® TM6 jest zaprojektowana tak, aby podczas gotowania lub duszenia, z naczynia miksującego przy jej krawędziach mogła uchodzić dostateczna ilość pary. Jednak podczas gotowania i korzystania z określonych przepisów składniki mogą się unieść, zagęścić i uniemożliwić uchodzenie pary. W rezultacie, w bardzo rzadkich przypadkach, w naczyniu miksującym może wytworzyć się zwiększone ciśnienie powodujące nagły i niekontrolowany wyciek gotowanych składników, co może być w pojedynczych przypadkach przyczyną oparzeń. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia rośnie, jeśli zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny poziom napełnienia naczynia miksującego. Dotyczy to również przypadków zastosowania miarki TM6, dopasowanej do pokrywy, w urządzeniach poprzednich generacji" - ostrzega producent kuchennego robota.

Instrukcja obsługi Thermomixu została zmieniona

"W przypadku gotowania (duszenia) w temperaturze 95°C lub wyższej, zamiast miarki TM6 należy zawsze używać koszyczka, ponieważ miarka TM6 przylega szczelnie do pokrywy. Koszyczek spoczywa luźno na górze naczynia, przepuszcza parę, a także zapobiega rozpryskiwaniu potrawy z naczynia miksującego. Jest to proste, lecz niezbędne działanie, które praktycznie nie będzie mieć żadnego wpływu na doświadczenie kulinarne, a które może zapobiec wystąpieniu potencjalnego problemu" - informuje producent.

Przepisy z funkcją gotowania z ustawieniami na platformie Cookidoo® zostały już odpowiednio dostosowane, dzięki temu użytkownicy Thermomix® są w aktywny i widoczny sposób informowani o prawidłowym użytkowaniu. "Ponadto oprogramowanie urządzenia Thermomix® TM6 zostało zaktualizowane w taki sposób, aby wszystkim klientom wyświetlała się na ekranie urządzenia stosowna informacja. Podejmując wymienione działania, Vorwerk zapobiegł występowaniu dalszych tego rodzaju nieprawidłowości podczas użytkowania urządzenia Thermomix®" - przekazała firma Vorwerk.