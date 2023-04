Biznes i technologie

Producentowi kultowych opakowań grozi bankructwo. Był 77 lat na rynku

Autor: oprac. PP

Data: 12-04-2023, 21:29

Tupperware, popularna marka plastikowych naczyń i opakowań na żywność twierdzi, że może zbankrutować po 77 latach działalności. Firma wydała oświadczenie ostrzegając, że istnieją poważne wątpliwości co do jej "zdolności do kontynuowania działalności”.

Producentowi kultowych opakowań Tupperware grozi bankructwo; fot. unsplash.com