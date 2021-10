Produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr

Produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr i wyniosła 164 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta spadła o 5,5 proc. W okresie styczeń-wrzesień produkcja tych nawozów wzrosła o 0,9 proc. do 1.548 tys. ton.

Autor: PAP

Data: 25-10-2021, 11:31

Produkcja nawozów fosforowych we wrześniu spadła rdr o 2,9 proc. i wyniosła 36,0 tys. ton. Mdm produkcja ta spadła o 26,9 proc.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja tych nawozów wzrosła o 5,5 proc. do 347 tys. ton.